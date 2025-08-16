عربي
عضو سابق بالكونغرس: وضع مفهوم "وقف إطلاق النار أو لا شيء" جانبا تطور إيجابي
عضو سابق بالكونغرس: وضع مفهوم "وقف إطلاق النار أو لا شيء" جانبا تطور إيجابي
سبوتنيك عربي
وأضاف كوتشينيتش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في توفير الخطوط العريضة لهذا الاتفاق لتتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق.وأكد كوتشينيتش أن معظم الناس يدركون أن هناك أفرادا في الكونغرس الأمريكي يعارضون بشدة أي نوع من اتفاقيات السلام، مضيفا: "أعتقد أن الرئيس ترامب يرسل إشارة قوية للجمهوريين بأن هناك تغييرات قادمة".وأوضح أن هناك مشروع قانون تخصيصات أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الآن يهدف إلى تمويل إضافي لتسليح أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم تعليق هذا التشريع.وتابع: "إذا نظرنا إلى ما يجب أن يحدث ليكون مفيدا للطرفين، يجب أن نفهم أن الإجراء الذي اتخذه الكونغرس لتغيير العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا يجب، بالضرورة، أن يُعاد النظر فيه".وأكد أن هناك الكثير من القلق في الإعلام الغربي بشأن تقارب الولايات المتحدة وروسيا، مضيفا:"هذا أمر يجب أن يكون، أعني، الإمكانيات المترتبة عليه إيجابية جدا، نحن فقط في الخطوات الأولى هنا، لذا دعونا لا نتسرع كثير".وأضاف: "لقد استنتج الإعلام الغربي أنه، حسنا، لم يكن هناك أي اتفاق، في حين أن هذا تطور كبير".وأردف قائلا: لذا أعتقد أن هنا تكمن أهمية القيادة، القيادة التي تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام دون القلق بشأن الطبقة الناقدة.وأوضح كوتشينيتش أن الرئيس ترامب، في هذه الحالة، يستحق التقدير على مرونته وتفهمه أنه لن يكون هناك أي تقدم على الإطلاق طالما كان هناك إصرار على "وقف إطلاق النار أو لا شيء".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وأضاف الرئيس الأمريكي بأن الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا.والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
حصري
علّق دينيس كوتشينيتش، عضو الكونغرس السابق عن ولاية أوهايو والمرشح الرئاسي الديمقراطي، على نتائج اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والروسي، قائلا إن الرئيس ترامب قد أدرك أهمية السعي نحو هيكلية اتفاق سلام أكبر بكثير.
وأضاف كوتشينيتش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في توفير الخطوط العريضة لهذا الاتفاق لتتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق.
وأردف: لكن الشيء الأول الذي حدث في القمة هو أن مفهوم "وقف إطلاق النار أو لا شيء" تم وضعه جانبا، وهذا تطور إيجابي.
وأكد كوتشينيتش أن معظم الناس يدركون أن هناك أفرادا في الكونغرس الأمريكي يعارضون بشدة أي نوع من اتفاقيات السلام، مضيفا: "أعتقد أن الرئيس ترامب يرسل إشارة قوية للجمهوريين بأن هناك تغييرات قادمة".
وأوضح أن هناك مشروع قانون تخصيصات أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الآن يهدف إلى تمويل إضافي لتسليح أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتم تعليق هذا التشريع.
وأكد أن هناك الكثير من القلق في الإعلام الغربي بشأن تقارب الولايات المتحدة وروسيا، مضيفا:"هذا أمر يجب أن يكون، أعني، الإمكانيات المترتبة عليه إيجابية جدا، نحن فقط في الخطوات الأولى هنا، لذا دعونا لا نتسرع كثير".
وأضاف: "لقد استنتج الإعلام الغربي أنه، حسنا، لم يكن هناك أي اتفاق، في حين أن هذا تطور كبير".
وشدد كوتشينيتش على أن الابتعاد عن الإصرار على أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق أولا وإلا لن يتقدم شيء آخر يعتبر تطورا كبيرا.
وأردف قائلا: لذا أعتقد أن هنا تكمن أهمية القيادة، القيادة التي تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام دون القلق بشأن الطبقة الناقدة.
وأوضح كوتشينيتش أن الرئيس ترامب، في هذه الحالة، يستحق التقدير على مرونته وتفهمه أنه لن يكون هناك أي تقدم على الإطلاق طالما كان هناك إصرار على "وقف إطلاق النار أو لا شيء".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".

وأضاف الرئيس الأمريكي بأن الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".
وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا.

والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
