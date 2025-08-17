https://sarabic.ae/20250817/قبيل-لقاء-ترامب-ذكريات-التوبيخ-والإهانة-تطارد-زيلينسكي-في-البيت-الأبيض-1103840922.html
قبيل لقاء ترامب.. ذكريات "التوبيخ والإهانة" تطارد زيلينسكي في البيت الأبيض
قبيل لقاء ترامب.. ذكريات "التوبيخ والإهانة" تطارد زيلينسكي في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن يوم غد الاثنين، موضحًا بأنه "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيتم تحديد موعد لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وذكرت وسائل إعلام غربية أن زيلينسكي، يدرك بأنه يخاطر بالتعرض مجددًا لـ"كمين سياسي"، خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن.وبحسب تقرير القناة، من المقرر أن تُعقد القمة في 18 أغسطس/آب الجاري، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في مشادة كلامية مع زيلينسكي. كما يتوقع انضمام أحد القادة الأوروبيين، غير أن هويته لا تزال غير واضحة.وقتها، وبحسب التقرير، وجّه ترامب انتقادات حادة لزيلينسكي، وطالبه بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن مهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما وصفه فانس بـ"الناشط غير الممتن"، الذي يروّج للديمقراطيين.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية"، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وأضاف: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي، يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتان و45 دقيقة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن يوم غد الاثنين، موضحًا بأنه "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيتم تحديد موعد لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وذكرت وسائل إعلام غربية أن زيلينسكي، يدرك بأنه يخاطر بالتعرض مجددًا لـ"كمين سياسي"، خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن.
وأضاف تقرير لقناة بريطانية، بأن زيلينسكي مضطر للظهور بمظهر "المشارك الطوعي" في المفاوضات، خشية أن يُقدّم على أنه عقبة أمام جهود التسوية.
وبحسب تقرير القناة، من المقرر أن تُعقد القمة في 18 أغسطس/آب الجاري، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في مشادة كلامية مع زيلينسكي. كما يتوقع انضمام أحد القادة الأوروبيين، غير أن هويته لا تزال غير واضحة.
القناة البريطانية أشارت إلى أن "الذكريات المريرة" من مشهد التوبيخ، الذي تعرّض له زيلينسكي في فبراير/ شباط الماضي بالبيت الأبيض، ستثقل كاهله هذه المرة.
وقتها، وبحسب التقرير، وجّه ترامب انتقادات حادة لزيلينسكي، وطالبه بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن مهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما وصفه فانس بـ"الناشط غير الممتن"، الذي يروّج للديمقراطيين.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية"، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أول أمس الجمعة: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".
وأضاف: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي، يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".
وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتان و45 دقيقة.