https://sarabic.ae/20250817/قبيل-لقاء-ترامب-ذكريات-التوبيخ-والإهانة-تطارد-زيلينسكي-في-البيت-الأبيض-1103840922.html

قبيل لقاء ترامب.. ذكريات "التوبيخ والإهانة" تطارد زيلينسكي في البيت الأبيض

قبيل لقاء ترامب.. ذكريات "التوبيخ والإهانة" تطارد زيلينسكي في البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن يوم غد الاثنين، موضحًا بأنه "إذا سارت الأمور... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T08:24+0000

2025-08-17T08:24+0000

2025-08-17T08:24+0000

زيلينسكي

العالم

ترامب

البيت الأبيض

روسيا

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية أن زيلينسكي، يدرك بأنه يخاطر بالتعرض مجددًا لـ"كمين سياسي"، خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن.وبحسب تقرير القناة، من المقرر أن تُعقد القمة في 18 أغسطس/آب الجاري، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في مشادة كلامية مع زيلينسكي. كما يتوقع انضمام أحد القادة الأوروبيين، غير أن هويته لا تزال غير واضحة.وقتها، وبحسب التقرير، وجّه ترامب انتقادات حادة لزيلينسكي، وطالبه بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن مهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما وصفه فانس بـ"الناشط غير الممتن"، الذي يروّج للديمقراطيين.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية"، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وأضاف: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي، يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".وفي وقت سابق من أول أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتان و45 دقيقة.تقارير: الرئيس الفنلندي قد يحضر اجتماع ترامب مع زيلينسكيبيان لقادة أوروبيين: مستعدون للعمل مع ترامب وزيلينسكي لعقد قمة ثلاثية مع روسيا بدعم أوروبي

https://sarabic.ae/20250816/ترامب-يتحدث-هاتفيا-مع-قادة-الناتو-بعد-مكالمة-مطولة-مع-زيلينسكي-1103812906.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زيلينسكي, العالم, ترامب, البيت الأبيض, روسيا, فلاديمير بوتين