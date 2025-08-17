https://sarabic.ae/20250817/زعماء-أوروبيون-يتوجهون-إلى-واشنطن-للمشاركة-في-اجتماع-ترامب-وزيلينسكي-1103843398.html

زعماء أوروبيون يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع ترامب وزيلينسكي

زعماء أوروبيون يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع ترامب وزيلينسكي

سبوتنيك عربي

أفادت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنهما يعتزمان التوجه إلى واشنطن، لحضور اجتماع الرئيس الأمريكي... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T10:37+0000

2025-08-17T10:37+0000

2025-08-17T11:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103819255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a1eb8824f0354e5c8d936c46117ce00.jpg

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفان كورنيليوس، للصحفيين: "سيسافر المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس إلى واشنطن، يوم الاثنين (غدا) مع زيلينسكي، ورؤساء دول وحكومات أوروبية أخرى لإجراء محادثات سياسية".وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر حسابها على منصة "إكس": "بناءً على طلب زيلينسكي، سأشارك غدًا في اجتماع مع الرئيس ترامب وقادة أوروبيين آخرين في البيت الأبيض".وأضافت أن زيلينسكي، سيأتي إلى بروكسل، اليوم الأحد، للانضمام إليها في اجتماع عبر تقنية الإنترنت لـ"تحالف الراغبين".وكانت صحيفة أمريكية، قد أفادت نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين ومصدر مطّلع على الوضع، أن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، "قد يحضر الاجتماع" بين فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوم 18 أغسطس/ آب الجاري.بعد القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، أطلع ترامب القادة الأوروبيين على نتائجها. ووفقًا لوسيلة إعلامية أمريكية، فإنه يعتزم عقد اجتماع ثلاثي يضم واشنطن وموسكو وكييف، في 22 أغسطس الجاري.وأفادت قناة "إن بي سي نيوز"، نقلاً عن مصادر، أن "ترامب تواصل مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين بشأن ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة، على غرار (حلف شمال الأطلسي) الناتو... نوقشت الضمانات الأمنية الأوروبية والأمريكية، ولم يناقش (ترامب) مسألة وجود قوات أمريكية على الأرض".وأضافت المصادر أن "هذه الضمانات، كما ناقشها البيت الأبيض، لا تشمل عضوية (أوكرانيا في) الناتو كجزء من اتفاقية أوسع".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" لمدة ساعتين و45 دقيقة.وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".ترحيب عربي بالقمة الروسية الأمريكيةتقارير: الرئيس الفنلندي قد يحضر اجتماع ترامب مع زيلينسكي

https://sarabic.ae/20250817/رئيس-وزراء-أوكراني-أسبق-التسوية-السلمية-مستحيلة-في-عهد-زيلينسكي-1103835882.html

https://sarabic.ae/20250816/تقارير-الرئيس-الفنلندي-قد-يحضر-اجتماع-ترامب-مع-زيلينسكي-1103833688.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا