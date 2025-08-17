https://sarabic.ae/20250817/ويتكوف-روسيا-والولايات-المتحدة-اتفقتا-على-ضمانات-أمنية-لكييف--عاجل-1103852271.html
صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد... 17.08.2025
وقال ويتكوف، معلقًا على قمة الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين: "تمكنا من الحصول على التنازل التالي: يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، تقديم الحماية بموجب المادة الخامسة، وهو في الواقع أحد الأسباب الحقيقية لرغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف "الناتو". لقد تمكنا من تجاوز ذلك والاتفاق على أن الولايات المتحدة يمكن أن توفر حماية من نوع المادة الخامسة، وهذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها موافقة الروس على ذلك".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في محادثة مع القادة الأوروبيين إلى أن القيادة الروسية لن تعارض تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأضاف ويتكوف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن قضية الأراضي في الصراع الأوكراني ستناقش مع فلاديمير زيلينسكي، غدا الاثنين.وسيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير/ شباط الماضي.وأشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة لا تملي شروطها على أوكرانيا بشأن التنازلات الإقليمية المحتملة في إطار المفاوضات مع روسيا، وتابع: "يجب أن يتخذ الأوكرانيون أنفسهم قرارًا بشأن كيفية تنفيذ تبادل الأراضي أو الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع روسيا. ولهذا السبب، سيزور زيلينسكي وشركاؤه الأوروبيون البيت الأبيض، يوم الاثنين، لمناقشة هذا الأمر بشكل مباشر".في وقت سابق، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد على كييف".
وقال ويتكوف، معلقًا على قمة الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين: "تمكنا من الحصول على التنازل التالي: يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، تقديم الحماية بموجب المادة الخامسة، وهو في الواقع أحد الأسباب الحقيقية لرغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف "الناتو". لقد تمكنا من تجاوز ذلك والاتفاق على أن الولايات المتحدة يمكن أن توفر حماية من نوع المادة الخامسة، وهذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها موافقة الروس على ذلك".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في محادثة مع القادة الأوروبيين
إلى أن القيادة الروسية لن تعارض تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.
كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤول أوروبي، تناولت المحادثات بين ترامب والقادة الأوروبيين جزئياً مسألة ضمانات أمنية لأوكرانيا "وفقاً للمادة الخامسة" من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بدعم من أوروبا والولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وأضاف ويتكوف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن قضية الأراضي في الصراع الأوكراني
ستناقش مع فلاديمير زيلينسكي، غدا الاثنين.
وتابع ويتكوف: "الأرض، القضية الأساسية، هي نوع من تبادل الأراضي التي من الواضح أنها تقع في نهاية المطاف تحت سيطرة الأوكرانيين، وهو ما لم يناقش في هذا الاجتماع (مع روسيا). نعتزم مناقشتها يوم الاثنين، ونأمل أن نوضّح هذه القضية، وأن يفضي ذلك إلى اتفاق سلام قريبًا جدًا".
وسيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير/ شباط الماضي.
وأشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة لا تملي شروطها على أوكرانيا بشأن التنازلات الإقليمية المحتملة في إطار المفاوضات مع روسيا، وتابع: "يجب أن يتخذ الأوكرانيون أنفسهم قرارًا بشأن كيفية تنفيذ تبادل الأراضي أو الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع روسيا. ولهذا السبب، سيزور زيلينسكي وشركاؤه الأوروبيون البيت الأبيض، يوم الاثنين، لمناقشة هذا الأمر بشكل مباشر".
ووفقًا لويتكوف، فإن الولايات المتحدة تعمل كوسيط فقط، وأوضح: "كنا حاضرين كوسيط. وكان الرئيس وسيطًا وكان يبحث عن سبل لحل الأزمة".
في وقت سابق، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.