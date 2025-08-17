ويتكوف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على "ضمانات أمنية" لكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250817/ويتكوف-روسيا-والولايات-المتحدة-اتفقتا-على-ضمانات-أمنية-لكييف--عاجل-1103852271.html
ويتكوف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على "ضمانات أمنية" لكييف
ويتكوف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على "ضمانات أمنية" لكييف
سبوتنيك عربي
صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T13:25+0000
2025-08-17T14:10+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
وقال ويتكوف، معلقًا على قمة الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين: "تمكنا من الحصول على التنازل التالي: يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، تقديم الحماية بموجب المادة الخامسة، وهو في الواقع أحد الأسباب الحقيقية لرغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف "الناتو". لقد تمكنا من تجاوز ذلك والاتفاق على أن الولايات المتحدة يمكن أن توفر حماية من نوع المادة الخامسة، وهذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها موافقة الروس على ذلك".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في محادثة مع القادة الأوروبيين إلى أن القيادة الروسية لن تعارض تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأضاف ويتكوف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن قضية الأراضي في الصراع الأوكراني ستناقش مع فلاديمير زيلينسكي، غدا الاثنين.وسيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير/ شباط الماضي.وأشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة لا تملي شروطها على أوكرانيا بشأن التنازلات الإقليمية المحتملة في إطار المفاوضات مع روسيا، وتابع: "يجب أن يتخذ الأوكرانيون أنفسهم قرارًا بشأن كيفية تنفيذ تبادل الأراضي أو الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع روسيا. ولهذا السبب، سيزور زيلينسكي وشركاؤه الأوروبيون البيت الأبيض، يوم الاثنين، لمناقشة هذا الأمر بشكل مباشر".في وقت سابق، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
https://sarabic.ae/20250817/بوتين-يناقش-نتائج-قمة-ألاسكا-مع-رئيسي-بيلاروسيا-وكازاخستان--1103846439.html
https://sarabic.ae/20250817/زعماء-أوروبيون-يتوجهون-إلى-واشنطن-للمشاركة-في-اجتماع-ترامب-وزيلينسكي-1103843398.html
https://sarabic.ae/20250817/إعلام-أمريكي-ترامب-يدعم-سيطرة-روسيا-الكاملة-على-دونباس-1103842836.html
https://sarabic.ae/20250816/موسكو-مسألة-عقد-اجتماع-ثلاثي-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-لم-تحسم-بعد--عاجل-1103812355.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_369447619dcfc6e367614e9f7ad5f835.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ويتكوف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على "ضمانات أمنية" لكييف

13:25 GMT 17.08.2025 (تم التحديث: 14:10 GMT 17.08.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد على كييف".
وقال ويتكوف، معلقًا على قمة الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين: "تمكنا من الحصول على التنازل التالي: يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، تقديم الحماية بموجب المادة الخامسة، وهو في الواقع أحد الأسباب الحقيقية لرغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف "الناتو". لقد تمكنا من تجاوز ذلك والاتفاق على أن الولايات المتحدة يمكن أن توفر حماية من نوع المادة الخامسة، وهذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها موافقة الروس على ذلك".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في محادثة مع القادة الأوروبيين إلى أن القيادة الروسية لن تعارض تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
بوتين يناقش نتائج قمة ألاسكا مع رئيسي بيلاروسيا وكازاخستان
12:30 GMT
كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤول أوروبي، تناولت المحادثات بين ترامب والقادة الأوروبيين جزئياً مسألة ضمانات أمنية لأوكرانيا "وفقاً للمادة الخامسة" من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بدعم من أوروبا والولايات المتحدة في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وأضاف ويتكوف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن قضية الأراضي في الصراع الأوكراني ستناقش مع فلاديمير زيلينسكي، غدا الاثنين.
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
زعماء أوروبيون يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع ترامب وزيلينسكي
10:37 GMT
وتابع ويتكوف: "الأرض، القضية الأساسية، هي نوع من تبادل الأراضي التي من الواضح أنها تقع في نهاية المطاف تحت سيطرة الأوكرانيين، وهو ما لم يناقش في هذا الاجتماع (مع روسيا). نعتزم مناقشتها يوم الاثنين، ونأمل أن نوضّح هذه القضية، وأن يفضي ذلك إلى اتفاق سلام قريبًا جدًا".
وسيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير/ شباط الماضي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
إعلام أمريكي: ترامب يدعم سيطرة روسيا الكاملة على دونباس
10:01 GMT
وأشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة لا تملي شروطها على أوكرانيا بشأن التنازلات الإقليمية المحتملة في إطار المفاوضات مع روسيا، وتابع: "يجب أن يتخذ الأوكرانيون أنفسهم قرارًا بشأن كيفية تنفيذ تبادل الأراضي أو الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع روسيا. ولهذا السبب، سيزور زيلينسكي وشركاؤه الأوروبيون البيت الأبيض، يوم الاثنين، لمناقشة هذا الأمر بشكل مباشر".
ووفقًا لويتكوف، فإن الولايات المتحدة تعمل كوسيط فقط، وأوضح: "كنا حاضرين كوسيط. وكان الرئيس وسيطًا وكان يبحث عن سبل لحل الأزمة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم تحسم بعد
أمس, 06:29 GMT
في وقت سابق، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"
إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала