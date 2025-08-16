إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين

عربي
ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، استنادا إلى وثيقة نشرتها، أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، في رسالة نقلتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر زوجها الرئيس...
ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، استنادا إلى وثيقة نشرتها، أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، في رسالة نقلتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبت من بوتين حماية الأطفال.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في الرسالة: "من خلال حماية براءة هؤلاء الأطفال، فإنك لا تخدم روسيا وحدها، بل الإنسانية جمعاء. مثل هذه الفكرة الجريئة تتجاوز كل الانقسامات البشرية، وأنت، سيد بوتين، مؤهل لتطبيق هذه الرؤية بتوقيع منك اليوم. لقد حان الوقت."
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن ترامب سلم بوتين شخصيا رسالة من ميلانيا.
وكتبت ميلانيا فيها بحسب فوكس نيوز: "كآباء، من واجبنا أن نغذي أمل الجيل القادم. وكقادة، فإن مسؤولية رعاية أطفالنا تتجاوز راحة القلة. من دون شك، يجب أن نسعى لرسم عالم مليء بالكرامة للجميع – حتى يستيقظ كل إنسان على السلام، ويُصان المستقبل ذاته."
وكانت محادثات قد جرت بين بوتين وترامب في ألاسكا، على قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في أنكوراج.
وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ووصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.
بالمقابل، جدد ترامب، أمس السبت في منشور على منصة "تروث سوشيال" التأكيد أن اللقاء أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين سار بشكل جيد للغاية، وأنه تواصل مع فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.
