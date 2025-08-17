https://sarabic.ae/20250817/روبيو-قمة-ألاسكا-كانت-مثمرة-للغاية--عاجل-1103841549.html

روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"

روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، القمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا، بأنها كانت "مثمرة للغاية". 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال روبيو، ردًا على سؤال من برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا-1"، عن رأيه بالقمة: "جيدة جدًا. كانت مثمرة للغاية. نأمل ذلك".وأول أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا انتصار للدبلوماسية الروسيةالأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا

