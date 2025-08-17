https://sarabic.ae/20250817/إعلام-أمريكي-ترامب-يدعم-سيطرة-روسيا-الكاملة-على-دونباس-1103842836.html

إعلام أمريكي: ترامب يدعم سيطرة روسيا الكاملة على دونباس

إعلام أمريكي: ترامب يدعم سيطرة روسيا الكاملة على دونباس

أفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤيد فكرة أن تفرض روسيا سيطرتها الكاملة على دونباس، وتجميد خطوط المواجهة في مناطق... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال التقرير: "الرئيس دونالد ترامب، يدعم اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تسيطر موسكو بشكل كامل على دونباس".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مناقشاته مع فلاديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين حول "الضمانات الأمنية" المحتملة لكييف، لم يناقش مسألة نشر قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية.وأفادت قناة "إن بي سي نيوز"، نقلاً عن مصادر، أن "ترامب تواصل مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين بشأن ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة، على غرار (حلف شمال الأطلسي) الناتو... نوقشت الضمانات الأمنية الأوروبية والأمريكية، ولم يناقش (ترامب) مسألة وجود قوات أمريكية على الأرض".وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا."فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا

