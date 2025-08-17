https://sarabic.ae/20250817/بوتين-يناقش-نتائج-قمة-ألاسكا-مع-رئيسي-بيلاروسيا-وكازاخستان--1103846439.html
سبوتنيك عربي
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نتائج محادثات قمة ألاسكا، مع الرئيسين البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والكازخستاني قاسم جومارت توكاييف. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T12:30+0000
2025-08-17T12:30+0000
2025-08-17T12:30+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789121_0:59:3275:1901_1920x0_80_0_0_3f4bf908622303b40fd8caae592d25c2.jpg
وناقش بوتين ولوكاشينكو، الوضع في المنطقة، آخذين في الاعتبار اجتماع الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. كما تطرقا إلى قضايا العلاقات بين موسكو ومينسك، بحسب وسائل إعلام بيلاروسية.وفي محادثة هاتفية، هنأ الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على نتائج الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إنكوريدج ، مشيرًا إلى أن "المحادثات ساهمت في فهم أفضل للموقف الروسي من أوكرانيا، من قبل الولايات المتحدة"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني، اليوم الأحد.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا."فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
وناقش بوتين ولوكاشينكو، الوضع في المنطقة، آخذين في الاعتبار اجتماع الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. كما تطرقا إلى قضايا العلاقات بين موسكو ومينسك، بحسب وسائل إعلام بيلاروسية.
وقالت قناة "بول بيرفوفو"، المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، عبر قناتها على "تلغرام": "ناقش رئيسا بيلاروسيا وروسيا، الوضع في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار المحادثات التي عُقدت في ألاسكا. وأطلع الرئيس الروسي، نظيره البيلاروسي، بالتفصيل، على نتائج القمة الروسية - الأمريكية الأخيرة".
وفي محادثة هاتفية، هنأ الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على نتائج الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إنكوريدج ، مشيرًا إلى أن "المحادثات ساهمت في فهم أفضل للموقف الروسي من أوكرانيا، من قبل الولايات المتحدة"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني، اليوم الأحد.
من جانبه، أشار توكاييف إلى أن "القمة ساعدت الولايات المتحدة على فهم موقف روسيا بشأن أوكرانيا، بشكل أفضل".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.