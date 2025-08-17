بوتين يناقش نتائج قمة ألاسكا مع رئيسي بيلاروسيا وكازاخستان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يناقش نتائج قمة ألاسكا مع رئيسي بيلاروسيا وكازاخستان
سبوتنيك عربي
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نتائج محادثات قمة ألاسكا، مع الرئيسين البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والكازخستاني قاسم جومارت توكاييف. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T12:30+0000
2025-08-17T12:30+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار بيلاروسيا اليوم
خارجية كازخستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789121_0:59:3275:1901_1920x0_80_0_0_3f4bf908622303b40fd8caae592d25c2.jpg
وناقش بوتين ولوكاشينكو، الوضع في المنطقة، آخذين في الاعتبار اجتماع الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. كما تطرقا إلى قضايا العلاقات بين موسكو ومينسك، بحسب وسائل إعلام بيلاروسية.وفي محادثة هاتفية، هنأ الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على نتائج الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إنكوريدج ، مشيرًا إلى أن "المحادثات ساهمت في فهم أفضل للموقف الروسي من أوكرانيا، من قبل الولايات المتحدة"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني، اليوم الأحد.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا."فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يناقش نتائج قمة ألاسكا مع رئيسي بيلاروسيا وكازاخستان

12:30 GMT 17.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نتائج محادثات قمة ألاسكا، مع الرئيسين البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والكازخستاني قاسم جومارت توكاييف.
وناقش بوتين ولوكاشينكو، الوضع في المنطقة، آخذين في الاعتبار اجتماع الرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. كما تطرقا إلى قضايا العلاقات بين موسكو ومينسك، بحسب وسائل إعلام بيلاروسية.

وقالت قناة "بول بيرفوفو"، المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، عبر قناتها على "تلغرام": "ناقش رئيسا بيلاروسيا وروسيا، الوضع في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار المحادثات التي عُقدت في ألاسكا. وأطلع الرئيس الروسي، نظيره البيلاروسي، بالتفصيل، على نتائج القمة الروسية - الأمريكية الأخيرة".

وفي محادثة هاتفية، هنأ الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على نتائج الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إنكوريدج ، مشيرًا إلى أن "المحادثات ساهمت في فهم أفضل للموقف الروسي من أوكرانيا، من قبل الولايات المتحدة"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني، اليوم الأحد.

من جانبه، أشار توكاييف إلى أن "القمة ساعدت الولايات المتحدة على فهم موقف روسيا بشأن أوكرانيا، بشكل أفضل".

ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
زعماء أوروبيون يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع ترامب وزيلينسكي
10:37 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.

وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.

وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.
"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
