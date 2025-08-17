https://sarabic.ae/20250817/ترامب-حول-نتائج-قمة-ألاسكا-هناك-تقدم-كبير-انتظرونا-1103854668.html

ترامب حول نتائج قمة ألاسكا: هناك تقدم كبير انتظرونا

ترامب حول نتائج قمة ألاسكا: هناك تقدم كبير انتظرونا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يتم إحراز تقدم كبير فيما يخص الملف الروسي، وذلك بعد يومين من المحادثات التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T14:44+0000

2025-08-17T14:44+0000

2025-08-17T14:44+0000

ترامب

دونالد ترامب

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg

وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال"، إن "هناك تقدما كبيرا فيما يخص الملف الروسي، انتظرونا". واتهم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بتحريف حقيقة محادثاته مع بوتين في ألاسكا، مؤكدًا نجاح المحادثات.وكتب ترامب على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي: "من المذهل مدى تحريف وسائل الإعلام الكاذبة للحقيقة عندما يتعلق الأمر بي. لا يوجد ما أقوله أو أفعله لأجعلهم يكتبون عني بصراحة. لقد عقدت اجتماعًا رائعًا في ألاسكا حول حرب بايدن الغبية - حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدًا!!!".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في محادثة مع القادة الأوروبيين إلى أن القيادة الروسية لن تعارض تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.في وقت سابق، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين

https://sarabic.ae/20250817/ويتكوف-روسيا-والولايات-المتحدة-اتفقتا-على-ضمانات-أمنية-لكييف--عاجل-1103852271.html

https://sarabic.ae/20250817/الولايات-المتحدة-لا-تعتبر-نفسها-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا---روبيو-1103853138.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار