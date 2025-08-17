https://sarabic.ae/20250817/ترامب-حول-نتائج-قمة-ألاسكا-هناك-تقدم-كبير-انتظرونا-1103854668.html
ترامب حول نتائج قمة ألاسكا: هناك تقدم كبير انتظرونا
ترامب حول نتائج قمة ألاسكا: هناك تقدم كبير انتظرونا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يتم إحراز تقدم كبير فيما يخص الملف الروسي، وذلك بعد يومين من المحادثات التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير...
وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال"، إن "هناك تقدما كبيرا فيما يخص الملف الروسي، انتظرونا". واتهم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بتحريف حقيقة محادثاته مع بوتين في ألاسكا، مؤكدًا نجاح المحادثات.وكتب ترامب على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي: "من المذهل مدى تحريف وسائل الإعلام الكاذبة للحقيقة عندما يتعلق الأمر بي. لا يوجد ما أقوله أو أفعله لأجعلهم يكتبون عني بصراحة. لقد عقدت اجتماعًا رائعًا في ألاسكا حول حرب بايدن الغبية - حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدًا!!!".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في محادثة مع القادة الأوروبيين إلى أن القيادة الروسية لن تعارض تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.في وقت سابق، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يتم إحراز تقدم كبير فيما يخص الملف الروسي، وذلك بعد يومين من المحادثات التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا.
وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال"، إن "هناك تقدما كبيرا فيما يخص الملف الروسي، انتظرونا". واتهم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بتحريف حقيقة محادثاته مع بوتين في ألاسكا، مؤكدًا نجاح المحادثات.
وكتب ترامب على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي: "من المذهل مدى تحريف وسائل الإعلام الكاذبة للحقيقة عندما يتعلق الأمر بي. لا يوجد ما أقوله أو أفعله لأجعلهم يكتبون عني بصراحة. لقد عقدت اجتماعًا رائعًا في ألاسكا حول حرب بايدن الغبية - حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدًا!!!".
وفي منشوره اللاحق، أضاف الرئيس الأمريكي أيضًا أنه "تم إحراز تقدم كبير" فيما يتعلق بروسيا.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في محادثة مع القادة الأوروبيين
إلى أن القيادة الروسية لن تعارض تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.
في وقت سابق، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.