ترامب حول نتائج قمة ألاسكا: هناك تقدم كبير انتظرونا

14:44 GMT 17.08.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يتم إحراز تقدم كبير فيما يخص الملف الروسي، وذلك بعد يومين من المحادثات التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا.
وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال"، إن "هناك تقدما كبيرا فيما يخص الملف الروسي، انتظرونا". واتهم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بتحريف حقيقة محادثاته مع بوتين في ألاسكا، مؤكدًا نجاح المحادثات.
وكتب ترامب على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي: "من المذهل مدى تحريف وسائل الإعلام الكاذبة للحقيقة عندما يتعلق الأمر بي. لا يوجد ما أقوله أو أفعله لأجعلهم يكتبون عني بصراحة. لقد عقدت اجتماعًا رائعًا في ألاسكا حول حرب بايدن الغبية - حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدًا!!!".
ويتكوف: روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على "ضمانات أمنية" لكييف
13:25 GMT
وفي منشوره اللاحق، أضاف الرئيس الأمريكي أيضًا أنه "تم إحراز تقدم كبير" فيما يتعلق بروسيا.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في محادثة مع القادة الأوروبيين إلى أن القيادة الروسية لن تعارض تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.
روبيو: الرئيس الروسي جزء من السياسة العالمية ويتحكم في قدرات نووية هائلة
13:46 GMT
في وقت سابق، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"
إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
