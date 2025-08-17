https://sarabic.ae/20250817/الولايات-المتحدة-لا-تعتبر-نفسها-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا---روبيو-1103853138.html

روبيو: واشنطن لا تعتبر نفسها طرفا في الصراع الأوكراني

روبيو: واشنطن لا تعتبر نفسها طرفا في الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترفع أي عقوبات مفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن "واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية ضد... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T13:46+0000

2025-08-17T13:46+0000

2025-08-17T14:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg

وقال روبيو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، "الروس يواجهون بالفعل عواقب وخيمة للغاية"، مشيرا إلى أن جميع التدابير الأمريكية لدعم أوكرانيا مستمرة".وتابع: "الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها طرفا في هذا الصراع ولا تشارك في الحرب، لكنها تقدم الدعم لكييف".وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه من المحتمل اتخاذ خطوات إضافية ضد موسكو حال عدم التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا، الجمعة الماضي، والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير/ شباط الماضي.

https://sarabic.ae/20250804/موسكو-روسيا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-الجنوب-العالمي-لمواجهة-العقوبات-الأمريكية-1103358112.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن