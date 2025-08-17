https://sarabic.ae/20250817/الولايات-المتحدة-لا-تعتبر-نفسها-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا---روبيو-1103853138.html
روبيو: واشنطن لا تعتبر نفسها طرفا في الصراع الأوكراني
روبيو: واشنطن لا تعتبر نفسها طرفا في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترفع أي عقوبات مفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن "واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية ضد... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T13:46+0000
2025-08-17T13:46+0000
2025-08-17T14:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وقال روبيو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، "الروس يواجهون بالفعل عواقب وخيمة للغاية"، مشيرا إلى أن جميع التدابير الأمريكية لدعم أوكرانيا مستمرة".وتابع: "الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها طرفا في هذا الصراع ولا تشارك في الحرب، لكنها تقدم الدعم لكييف".وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه من المحتمل اتخاذ خطوات إضافية ضد موسكو حال عدم التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا، الجمعة الماضي، والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير/ شباط الماضي.
https://sarabic.ae/20250804/موسكو-روسيا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-الجنوب-العالمي-لمواجهة-العقوبات-الأمريكية-1103358112.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روبيو: واشنطن لا تعتبر نفسها طرفا في الصراع الأوكراني
13:46 GMT 17.08.2025 (تم التحديث: 14:13 GMT 17.08.2025)
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترفع أي عقوبات مفروضة على روسيا، مشيرا إلى أن "واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية ضد موسكو إذا لم يتم إحراز تقدم نحو حل الصراع في أوكرانيا".
وقال روبيو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، "الروس يواجهون بالفعل عواقب وخيمة للغاية"، مشيرا إلى أن جميع التدابير الأمريكية
لدعم أوكرانيا مستمرة".
وتابع: "الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها طرفا في هذا الصراع ولا تشارك في الحرب، لكنها تقدم الدعم لكييف".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه من المحتمل اتخاذ خطوات إضافية ضد موسكو حال عدم التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا.
وقال مارك روبيو: "إذا فشلنا في التوصل إلى اتفاق فإن العقوبات ستستمر، بما في ذلك العقوبات السارية بالفعل وربما عقوبات جديدة".
وأجرى الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا، الجمعة الماضي، والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب عن عزم بلديهما على تحقيق نتائج، مشيرين إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا
. ووفقا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير/ شباط الماضي.