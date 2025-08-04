https://sarabic.ae/20250804/موسكو-روسيا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-الجنوب-العالمي-لمواجهة-العقوبات-الأمريكية-1103358112.html
موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع دول الجنوب العالمي و"بريكس" لمواجهة العقوبات الأمريكية
موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع دول الجنوب العالمي و"بريكس" لمواجهة العقوبات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع دول الجنوب العالمي ومجموعة "بريكس" من أجل... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T13:25+0000
2025-08-04T13:25+0000
2025-08-04T13:34+0000
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العالم
مجموعة بريكس
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وقالت زاخاروفا، ردا على سؤال من الصحفيين حول تشديد الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية على دول الجنوب العالمي: "العقوبات والقيود واقع مؤسف في المرحلة التاريخية الراهنة، تؤثر على العالم أجمع".وأوضحت أن "هذه السياسة الأمريكية تمثل تعديا مباشرا على السيادة الوطنية للدول، ومحاولة للتدخل في شؤونها الداخلية".وتابع: "نحن (روسيا) على استعداد لتعزيز التعاون معهم لمواجهة ضغوط العقوبات الأحادية غير القانونية، وبناء نظام عالمي متعدد الأطراف وعادل ومتساو بحق".
https://sarabic.ae/20250727/مساعد-الرئيس-البرازيلي-تهديدات-ترامب-الجمركية-تدفعنا-لتعزيز-العلاقات-مع-دول-بريكس-1103088501.html
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روسيا, العالم, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: روسيا مستعدة للتعاون مع دول الجنوب العالمي و"بريكس" لمواجهة العقوبات الأمريكية
13:25 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 13:34 GMT 04.08.2025)
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع دول الجنوب العالمي ومجموعة "بريكس" من أجل مواجهة ضغوط العقوبات غير القانونية التي تفرضها أمريكا.
وقالت زاخاروفا، ردا على سؤال من الصحفيين حول تشديد الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية على دول الجنوب العالمي: "العقوبات والقيود واقع مؤسف في المرحلة التاريخية الراهنة، تؤثر على العالم أجمع".
وتابعت: "واشنطن لا تستطيع قبول فقدان هيمنتها في النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ، وتواصل انتهاج سياسة استعمارية جديدة في محاولة للحفاظ على مكانتها، مستخدمة أدوات ضغط اقتصادي مسيسة ضد من يرفضون السير على خطاها في الساحة الدولية".
وأوضحت أن "هذه السياسة الأمريكية تمثل تعديا مباشرا على السيادة الوطنية للدول، ومحاولة للتدخل في شؤونها الداخلية".
وقالت: "نؤمن بأنه لا يمكن لحروب التعريفات الجمركية أو العقوبات أن تغير مجرى التاريخ. لدينا عدد هائل من الشركاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل والحلفاء الذين يتشاركون هذا النهج بين دول الجنوب العالمي، وفي مقدمتها دول "بريكس".
وتابع: "نحن (روسيا) على استعداد لتعزيز التعاون معهم لمواجهة ضغوط العقوبات الأحادية غير القانونية، وبناء نظام عالمي متعدد الأطراف وعادل ومتساو بحق".