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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
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عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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https://sarabic.ae/20250727/مساعد-الرئيس-البرازيلي-تهديدات-ترامب-الجمركية-تدفعنا-لتعزيز-العلاقات-مع-دول-بريكس-1103088501.html
مساعد الرئيس البرازيلي: تهديدات ترامب الجمركية تدفعنا لتعزيز العلاقات مع دول "بريكس"
مساعد الرئيس البرازيلي: تهديدات ترامب الجمركية تدفعنا لتعزيز العلاقات مع دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن سيلسو أموريم، مساعد الرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، بدءا من... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T14:39+0000
2025-07-27T14:39+0000
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وأوضح أموريم، في تصريحات لوسيلة إعلام غربية، أن تصرفات ترامب تدفع البرازيل لتنويع علاقاتها الدولية وتقليل الاعتماد على دولة واحدة، مع تعزيز التعاون مع دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. واعتبر أموريم أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تمثل تدخلا استعماريا في الشؤون الداخلية للبرازيل. من جانبه، أدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تهديدات ترامب، واصفا إياها بـ"التدخل غير المقبول" في السيادة البرازيلية، وتعهد بالرد بالمثل إذا لم يتراجع ترامب عن قراره بحلول نهاية يوليو/تموز. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، مطلع هذا الشهر، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، اعتبارا من 1 أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل. وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير، مشيرا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو. وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو 2025، وجهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها المحكمة العليا البرازيلية بممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال "أوامر سرية وغير قانونية".وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20250722/المحكمة-العليا-البرازيلية-تهدد-بسجن-بولسونارو-بعد-انتهاكه-حظر-استخدام-وسائل-التواصل-1102895707.html
https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-البرازيلي-ينتقد-السياسة-الأمريكية-لانتهاكها-مبادئ-سيادة-الدول-1102828420.html
https://sarabic.ae/20250718/الرئيس-البرازيلي-تهديد-ترامب-بتطبيق-التعريفات-الجمركية-ابتزازا-غير-مقبول--1102778153.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية

مساعد الرئيس البرازيلي: تهديدات ترامب الجمركية تدفعنا لتعزيز العلاقات مع دول "بريكس"

14:39 GMT 27.07.2025
© Sputnikروسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة "بريكس"
روسيا والبرازيل توقعان اتفاقية تعاون بشأن حماية المستهلك خلال قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن سيلسو أموريم، مساعد الرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، بدءا من أغسطس/آب، تدفع البرازيل لتعزيز علاقاتها مع شركاء "بريكس".
وأوضح أموريم، في تصريحات لوسيلة إعلام غربية، أن تصرفات ترامب تدفع البرازيل لتنويع علاقاتها الدولية وتقليل الاعتماد على دولة واحدة، مع تعزيز التعاون مع دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ووصف أموريم ترامب بأنه "يفتقر إلى الأصدقاء ولا يملك مصالح سوى الرغبة".
واعتبر أموريم أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تمثل تدخلا استعماريا في الشؤون الداخلية للبرازيل.
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يترشح لولاية ثانية، يمتطي حصانًا في مهرجان باريتوس روديو الدولي في باريتوس بولاية ساو باولو البرازيل، الجمعة 26 أغسطس 2022. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة البرازيلية في 2 أكتوبر 2022 . - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
المحكمة العليا البرازيلية تهدد بسجن بولسونارو بعد انتهاكه حظر استخدام وسائل التواصل
22 يوليو, 02:41 GMT
من جانبه، أدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تهديدات ترامب، واصفا إياها بـ"التدخل غير المقبول" في السيادة البرازيلية، وتعهد بالرد بالمثل إذا لم يتراجع ترامب عن قراره بحلول نهاية يوليو/تموز.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، مطلع هذا الشهر، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، اعتبارا من 1 أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
الرئيس البرازيلي ينتقد السياسة الأمريكية لانتهاكها مبادئ سيادة الدول
19 يوليو, 17:17 GMT
وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير، مشيرا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو.
وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو 2025، وجهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها المحكمة العليا البرازيلية بممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال "أوامر سرية وغير قانونية".
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
الرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"
18 يوليو, 00:55 GMT
وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة".
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