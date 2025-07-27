https://sarabic.ae/20250727/مساعد-الرئيس-البرازيلي-تهديدات-ترامب-الجمركية-تدفعنا-لتعزيز-العلاقات-مع-دول-بريكس-1103088501.html

مساعد الرئيس البرازيلي: تهديدات ترامب الجمركية تدفعنا لتعزيز العلاقات مع دول "بريكس"

مساعد الرئيس البرازيلي: تهديدات ترامب الجمركية تدفعنا لتعزيز العلاقات مع دول "بريكس"

سبوتنيك عربي

أعلن سيلسو أموريم، مساعد الرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، بدءا من... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T14:39+0000

2025-07-27T14:39+0000

2025-07-27T14:39+0000

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وأوضح أموريم، في تصريحات لوسيلة إعلام غربية، أن تصرفات ترامب تدفع البرازيل لتنويع علاقاتها الدولية وتقليل الاعتماد على دولة واحدة، مع تعزيز التعاون مع دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. واعتبر أموريم أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تمثل تدخلا استعماريا في الشؤون الداخلية للبرازيل. من جانبه، أدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تهديدات ترامب، واصفا إياها بـ"التدخل غير المقبول" في السيادة البرازيلية، وتعهد بالرد بالمثل إذا لم يتراجع ترامب عن قراره بحلول نهاية يوليو/تموز. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، مطلع هذا الشهر، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، اعتبارا من 1 أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل. وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء ردا على ما وصفه بـ"الهجمات الخبيثة" على الانتخابات الحرة وحرية التعبير، مشيرا بشكل خاص إلى معاملة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو. وفي رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو 2025، وجهها ترامب إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها المحكمة العليا البرازيلية بممارسة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية من خلال "أوامر سرية وغير قانونية".وقال ترامب في رسالته: "بسبب الهجمات الخبيثة التي تشنّها البرازيل على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للمواطنين الأمريكيين، سنفرض تعريفات بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة".

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