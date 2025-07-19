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الرئيس البرازيلي ينتقد السياسة الأمريكية لانتهاكها مبادئ سيادة الدول
الرئيس البرازيلي ينتقد السياسة الأمريكية لانتهاكها مبادئ سيادة الدول
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم السبت، الولايات المتحدة لفرضها عقوبات تأشيرة على القضاة المشاركين في قضية الانقلاب ضد الرئيس السابق جاير بولسونارو،... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T17:17+0000
2025-07-19T17:17+0000
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وقال الرئيس البرازيلي، في بيان نشره على منصة إكس: "تضامني ودعمي لقضاة المحكمة الفيدرالية العليا الذين تأثروا بإجراء تعسفي آخر ولا أساس له على الإطلاق من قبل الحكومة الأمريكية".ويخضع بولسونارو للمحاكمة بتهمة السعي للبقاء في السلطة من خلال قلب نتائج انتخابات 2022 التي فاز بها لولا دا سيلفا.يذكر أن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس قرر، يوم الجمعة، أن على بولسونارو ارتداء جهاز مراقبة إلكتروني، والبقاء في المنزل ليلا، والامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بينما ينتظر الحكم.وألغت الولايات المتحدة، بعد ساعات، تأشيرة مورايس و"حلفائه" في المحكمة، وكذلك أفراد عائلاتهم المباشرين.من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "إن حملة المطاردة السياسية التي يقودها قاضي المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس ضد جاير بولسونارو خلقت نظاما من الاضطهاد والرقابة الشامل لدرجة أنه لا ينتهك فقط الحقوق الأساسية للبرازيليين، بل يمتد أيضا خارج حدود البرازيل ليستهدف الأمريكيين".وعلى صعيد آخر، ندد لولا دا سيلفا ، الخميس الماضي، بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية، واصفا التصريح بأنه "ابتزاز غير مقبول".أكد الرئيس البرازيلي، في كلمة له الخميس الماضي، أن بلاده ستستخدم "جميع الأدوات القانونية" لحماية اقتصادها من تهديدات الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها ترامب.وقال الرئيس لولا: "البرازيل ليست دولة مواجهة، بل دولة حوار، ولكن لديها كرامة وسيادة".وأضاف أن "الحكومة ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية (OMC) وإلى قانون المعاملة بالمثل، الذي أقرّه الكونغرس الوطني، دفاعا عن مصالح البرازيل"، لافتا إلى أن "البرازيل لها مالك واحد فقط، الشعب البرازيلي".وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية، التي تدخل السوق الأمريكية، ابتداء من 1 أغسطس/ آب 2025، في خطوة تصعيدية تأتي "ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية" ضد البرازيل.
https://sarabic.ae/20250718/الرئيس-البرازيلي-تهديد-ترامب-بتطبيق-التعريفات-الجمركية-ابتزازا-غير-مقبول--1102778153.html
https://sarabic.ae/20250710/الرئيس-البرازيلي-لترامب-أنت-رئيس-أمريكا-ولسنا-بحاجة-إلى-شرطي-للعالم-1102574451.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار البرازيل , الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس البرازيلي ينتقد السياسة الأمريكية لانتهاكها مبادئ سيادة الدول

17:17 GMT 19.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
 الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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انتقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم السبت، الولايات المتحدة لفرضها عقوبات تأشيرة على القضاة المشاركين في قضية الانقلاب ضد الرئيس السابق جاير بولسونارو، واصفا هذا الإجراء بأنه "تعسفي ولا أساس له على الإطلاق" وانتهاك للسيادة الوطنية لبلاده.
وقال الرئيس البرازيلي، في بيان نشره على منصة إكس: "تضامني ودعمي لقضاة المحكمة الفيدرالية العليا الذين تأثروا بإجراء تعسفي آخر ولا أساس له على الإطلاق من قبل الحكومة الأمريكية".
وأردف قائلا: "إن تدخل دولة في النظام القضائي لدولة أخرى أمر غير مقبول وينتهك المبادئ الأساسية للاحترام والسيادة بين الأمم".
ويخضع بولسونارو للمحاكمة بتهمة السعي للبقاء في السلطة من خلال قلب نتائج انتخابات 2022 التي فاز بها لولا دا سيلفا.
يذكر أن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس قرر، يوم الجمعة، أن على بولسونارو ارتداء جهاز مراقبة إلكتروني، والبقاء في المنزل ليلا، والامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بينما ينتظر الحكم.
وألغت الولايات المتحدة، بعد ساعات، تأشيرة مورايس و"حلفائه" في المحكمة، وكذلك أفراد عائلاتهم المباشرين.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
الرئيس البرازيلي: تهديد ترامب بتطبيق التعريفات الجمركية "ابتزازا غير مقبول"
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من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "إن حملة المطاردة السياسية التي يقودها قاضي المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس ضد جاير بولسونارو خلقت نظاما من الاضطهاد والرقابة الشامل لدرجة أنه لا ينتهك فقط الحقوق الأساسية للبرازيليين، بل يمتد أيضا خارج حدود البرازيل ليستهدف الأمريكيين".
وعلى صعيد آخر، ندد لولا دا سيلفا ، الخميس الماضي، بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية، واصفا التصريح بأنه "ابتزاز غير مقبول".
أكد الرئيس البرازيلي، في كلمة له الخميس الماضي، أن بلاده ستستخدم "جميع الأدوات القانونية" لحماية اقتصادها من تهديدات الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها ترامب.
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وقال الرئيس لولا: "البرازيل ليست دولة مواجهة، بل دولة حوار، ولكن لديها كرامة وسيادة".
وأضاف أن "الحكومة ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية (OMC) وإلى قانون المعاملة بالمثل، الذي أقرّه الكونغرس الوطني، دفاعا عن مصالح البرازيل"، لافتا إلى أن "البرازيل لها مالك واحد فقط، الشعب البرازيلي".
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية، التي تدخل السوق الأمريكية، ابتداء من 1 أغسطس/ آب 2025، في خطوة تصعيدية تأتي "ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية" ضد البرازيل.
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