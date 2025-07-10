https://sarabic.ae/20250710/الرئيس-البرازيلي-لترامب-أنت-رئيس-أمريكا-ولسنا-بحاجة-إلى-شرطي-للعالم-1102574451.html

الرئيس البرازيلي لترامب: أنت رئيس أمريكا.. ولسنا بحاجة إلى "شرطي للعالم"

الرئيس البرازيلي لترامب: أنت رئيس أمريكا.. ولسنا بحاجة إلى "شرطي للعالم"

سبوتنيك عربي

وجّه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انتقادات حادة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للبرازيل، ومشددًا... 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T22:16+0000

2025-07-10T22:16+0000

2025-07-11T04:24+0000

أخبار البرازيل

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

ترامب

الرسوم الجمركية

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وقال لولا، في مقابلة مع قناة "ريكورد" التلفزيونية البرازيلية: "لا يمكنه أن يتصرف كما لو أنه انتُخب ليكون ضابط شرطة للعالم. هو رئيس الولايات المتحدة، ويمكنه أن يفعل ما يشاء هناك، أما هنا في البرازيل، فنحن، البرازيليون، من يدير شؤوننا".وجاءت تصريحات لولا، ردًا على ما نشره ترامب عبر منصة "تروث سوشال" التي يملكها، يوم الاثنين الماضي، حيث اتهم القضاء البرازيلي بممارسة "اضطهاد سياسي" ضد حليفه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، ودعا إلى وقف ما وصفه بـ"مطاردة الساحرات" ضده.وأشار لولا إلى أنه لا يتدخل في عمل السلطة القضائية البرازيلية التي تتمتع بالاستقلال، قائلًا: "أنا لا أتدخل في القضاء، لأن السلطة القضائية هنا مستقلة، وخاصة المحكمة العليا".وحول الرسوم الجمركية، قال الرئيس البرازيلي إن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة يشكل فقط 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده، مؤكدًا أن العلاقات التجارية مع واشنطن، "ليست حاسمة لبقاء الاقتصاد البرازيلي"، وأن بلاده لن تتنازل عن مبدأ المعاملة بالمثل في الرد على الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف لولا في المقابلة: وكان الرئيس البرازيلي، قد وقّع في أبريل/ نيسان الماضي، على قانون "الرد الاقتصادي بالمثل"، الذي يسمح بتعليق التفضيلات التجارية والاستثمارية، وكذلك الالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ردًا على الإجراءات غير الودية من قبل دول أو تكتلات اقتصادية.وجاء ذلك ردًا على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات من البرازيل، ابتداء من 1 أغسطس/ آب المقبل، بحسب ما ورد في بيان رسمي نُشر هذا الأسبوع.كما أعلن الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصته الاجتماعية، أن "أي دولة تدعم سياسة مجموعة "بريكس" المعادية لأمريكا، ستواجه رسومًا إضافية بنسبة 10%"، مؤكدًا أنه "لن تكون هناك استثناءات".

https://sarabic.ae/20250709/لولا-البرازيل-قد-ترد-بالمثل-على-رسوم-ترامب-الجمركية-1102538435.html

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أخبار البرازيل , لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, ترامب, الرسوم الجمركية