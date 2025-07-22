https://sarabic.ae/20250722/المحكمة-العليا-البرازيلية-تهدد-بسجن-بولسونارو-بعد-انتهاكه-حظر-استخدام-وسائل-التواصل-1102895707.html

المحكمة العليا البرازيلية تهدد بسجن بولسونارو بعد انتهاكه حظر استخدام وسائل التواصل

المحكمة العليا البرازيلية تهدد بسجن بولسونارو بعد انتهاكه حظر استخدام وسائل التواصل

سبوتنيك عربي

أمهل قاضٍ في المحكمة العليا الفدرالية البرازيلية، أمس الاثنين، محامي الرئيس السابق جايير بولسونارو 24 ساعة لتقديم تفسير حول "عدم احترام" موكلهم حظر استخدام... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T02:41+0000

2025-07-22T02:41+0000

2025-07-22T02:39+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار البرازيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/02/1067192359_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2b676d84bcdf3acf175dfb0b2a0a3b3e.jpg

ووفق وثيقة قضائية اطلعت عليها وسائل إعلام فرنسية، جاء هذا التحذير بعد أن أدلى بولسونارو، الذي يخضع لقيود احترازية تشمل ارتداء سوار إلكتروني ومنع استخدام منصات التواصل، بتصريحات إعلامية انتشرت على نطاق واسع عبر تلك المنصات، مما دفع القضاء إلى توجيه إنذار أخير له.وكان القاضي ألكسندر دي مورايس، المكلّف بالتحقيق في قضية اتهام بولسونارو ونجله النائب إدواردو بولسونارو بالتحريض على "أعمال عدائية ضد الدولة" و"عرقلة العدالة"، قد فرض سابقاً إجراءات مشدّدة على الرئيس السابق، تشمل منعه من السفر أو التواصل مع جهات دبلوماسية، بالإضافة إلى تقييد حركته خلال أوقات محددة.وعقب خروجه من وزارة العدل، وصف بولسونارو هذه الإجراءات بأنها "مهينة"، نافيا في الوقت نفسه أي نية له لمغادرة البرازيل أو التقدم بطلب لجوء سياسي، رغم تكثف التكهنات حول احتمالية فراره.يذكر أن التحقيقات الجارية تركز على اتهامات بتورط بولسونارو في محاولة التأثير على المسار القضائي عبر اتصالات مشبوهة مع مسؤولين أمريكيين.وفي عام 2023، صوتت أغلبية المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل على منع الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، من ممارسة السياسة لمدة 8 سنوات، وذلك بسبب مزاعمه ضد نظام التصويت في البلاد.وكان أربعة من قضاة المحكمة السبعة صوّتوا لصالح معاقبة بولسونارو، بسبب انتهاكات مزعومة للسلطة، بينما صوّت واحد لصالحه، وفقا لصحيفة "Brasil 247" البرازيلية.

https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-البرازيلي-ينتقد-السياسة-الأمريكية-لانتهاكها-مبادئ-سيادة-الدول-1102828420.html

https://sarabic.ae/20230414/استدعاء-بولسونارو-للإدلاء-بشهادته-بشأن-محاولة-انقلاب-وأعمال-شغب-1075931410.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل