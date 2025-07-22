https://sarabic.ae/20250722/المحكمة-العليا-البرازيلية-تهدد-بسجن-بولسونارو-بعد-انتهاكه-حظر-استخدام-وسائل-التواصل-1102895707.html
المحكمة العليا البرازيلية تهدد بسجن بولسونارو بعد انتهاكه حظر استخدام وسائل التواصل
المحكمة العليا البرازيلية تهدد بسجن بولسونارو بعد انتهاكه حظر استخدام وسائل التواصل
سبوتنيك عربي
أمهل قاضٍ في المحكمة العليا الفدرالية البرازيلية، أمس الاثنين، محامي الرئيس السابق جايير بولسونارو 24 ساعة لتقديم تفسير حول "عدم احترام" موكلهم حظر استخدام... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
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ووفق وثيقة قضائية اطلعت عليها وسائل إعلام فرنسية، جاء هذا التحذير بعد أن أدلى بولسونارو، الذي يخضع لقيود احترازية تشمل ارتداء سوار إلكتروني ومنع استخدام منصات التواصل، بتصريحات إعلامية انتشرت على نطاق واسع عبر تلك المنصات، مما دفع القضاء إلى توجيه إنذار أخير له.وكان القاضي ألكسندر دي مورايس، المكلّف بالتحقيق في قضية اتهام بولسونارو ونجله النائب إدواردو بولسونارو بالتحريض على "أعمال عدائية ضد الدولة" و"عرقلة العدالة"، قد فرض سابقاً إجراءات مشدّدة على الرئيس السابق، تشمل منعه من السفر أو التواصل مع جهات دبلوماسية، بالإضافة إلى تقييد حركته خلال أوقات محددة.وعقب خروجه من وزارة العدل، وصف بولسونارو هذه الإجراءات بأنها "مهينة"، نافيا في الوقت نفسه أي نية له لمغادرة البرازيل أو التقدم بطلب لجوء سياسي، رغم تكثف التكهنات حول احتمالية فراره.يذكر أن التحقيقات الجارية تركز على اتهامات بتورط بولسونارو في محاولة التأثير على المسار القضائي عبر اتصالات مشبوهة مع مسؤولين أمريكيين.وفي عام 2023، صوتت أغلبية المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل على منع الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، من ممارسة السياسة لمدة 8 سنوات، وذلك بسبب مزاعمه ضد نظام التصويت في البلاد.وكان أربعة من قضاة المحكمة السبعة صوّتوا لصالح معاقبة بولسونارو، بسبب انتهاكات مزعومة للسلطة، بينما صوّت واحد لصالحه، وفقا لصحيفة "Brasil 247" البرازيلية.
https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-البرازيلي-ينتقد-السياسة-الأمريكية-لانتهاكها-مبادئ-سيادة-الدول-1102828420.html
https://sarabic.ae/20230414/استدعاء-بولسونارو-للإدلاء-بشهادته-بشأن-محاولة-انقلاب-وأعمال-شغب-1075931410.html
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المحكمة العليا البرازيلية تهدد بسجن بولسونارو بعد انتهاكه حظر استخدام وسائل التواصل
أمهل قاضٍ في المحكمة العليا الفدرالية البرازيلية، أمس الاثنين، محامي الرئيس السابق جايير بولسونارو 24 ساعة لتقديم تفسير حول "عدم احترام" موكلهم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع تحذيره بأن المخالفة قد تؤدي إلى "سجنه فورا".
ووفق وثيقة قضائية اطلعت عليها وسائل إعلام فرنسية، جاء هذا التحذير بعد أن أدلى بولسونارو، الذي يخضع لقيود احترازية
تشمل ارتداء سوار إلكتروني ومنع استخدام منصات التواصل، بتصريحات إعلامية انتشرت على نطاق واسع عبر تلك المنصات، مما دفع القضاء إلى توجيه إنذار أخير له.
وكان القاضي ألكسندر دي مورايس، المكلّف بالتحقيق في قضية اتهام بولسونارو ونجله النائب إدواردو بولسونارو بالتحريض على "أعمال عدائية ضد الدولة" و"عرقلة العدالة"، قد فرض سابقاً إجراءات مشدّدة على الرئيس السابق، تشمل منعه من السفر أو التواصل مع جهات دبلوماسية، بالإضافة إلى تقييد حركته خلال أوقات محددة.
وعقب خروجه من وزارة العدل، وصف بولسونارو هذه الإجراءات بأنها "مهينة"، نافيا في الوقت نفسه أي نية له لمغادرة البرازيل أو التقدم بطلب لجوء سياسي، رغم تكثف التكهنات حول احتمالية فراره.
يذكر أن التحقيقات الجارية تركز على اتهامات بتورط بولسونارو في محاولة التأثير على المسار القضائي عبر اتصالات مشبوهة مع مسؤولين أمريكيين.
وفي عام 2023، صوتت أغلبية المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل على منع الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، من ممارسة السياسة لمدة 8 سنوات، وذلك بسبب مزاعمه ضد نظام التصويت في البلاد.
وكان أربعة من قضاة المحكمة السبعة صوّتوا لصالح معاقبة بولسونارو، بسبب انتهاكات مزعومة للسلطة، بينما صوّت واحد لصالحه، وفقا لصحيفة
"Brasil 247" البرازيلية.