https://sarabic.ae/20250817/مصدر-رحلة-بوتين-وترامب-من-المطار-بالسيارة-نفسها-كانت-ارتجالية-1103835135.html
مصدر: رحلة بوتين وترامب من المطار بالسيارة نفسها كانت ارتجالية
مصدر: رحلة بوتين وترامب من المطار بالسيارة نفسها كانت ارتجالية
سبوتنيك عربي
صرح مصدر مطلع على تنظيم المفاوضات لوكالة "سبوتنيك"، بأن رحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المطار بالسيارة نفسها خلال القمة في... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T04:29+0000
2025-08-17T04:29+0000
2025-08-17T04:29+0000
فلاديمير بوتين
لقاء بوتين وترامب
ترامب
قمة ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103808689_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_3db954801093ecdc366202a3cdbd08c2.jpg
أنكوريج –سبوتنيك. وأضاف المصدر أن سيناريو اللقاء في المطار افترض أن يستقل الزعيمان سيارتهما الخاصة، بوتين في سيارة ليموزين من طراز أوروس، وترامب في سيارة كاديلاك.ومع ذلك، ووفقا للمصدر، لم تسر المراسم وفقا للخطة - ففي البداية، صعد الزعيمان المنصة معا لالتقاط صورة مشتركة، وليس من جهتين مختلفتين، كما كان مخططا له.وكانت محادثات قد جرت بين بوتين وترامب في ألاسكا، على قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في أنكوراج.وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.ووصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.بالمقابل، جدد ترامب، أمس السبت في منشور على منصة "تروث سوشيال" التأكيد أن اللقاء أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين سار بشكل جيد للغاية، وأنه تواصل مع فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250817/إعلام-الصين-ذكرت-في-قمة-روسيا-والولايات-المتحدة-كـ-أحد-الضامنين-المحتملين-لأمن-كييف-1103834541.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103808689_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_325e3d23baa78b11282d34c4b9c6a551.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وترامب, ترامب, قمة ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
فلاديمير بوتين, لقاء بوتين وترامب, ترامب, قمة ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
مصدر: رحلة بوتين وترامب من المطار بالسيارة نفسها كانت ارتجالية
حصري
صرح مصدر مطلع على تنظيم المفاوضات لوكالة "سبوتنيك"، بأن رحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المطار بالسيارة نفسها خلال القمة في أنكوريج لم تكن مخططا لها، بل كانت ارتجالية.
أنكوريج –سبوتنيك. وأضاف المصدر أن سيناريو اللقاء في المطار افترض أن يستقل الزعيمان سيارتهما الخاصة، بوتين في سيارة ليموزين من طراز أوروس، وترامب في سيارة كاديلاك.
ومع ذلك، ووفقا للمصدر، لم تسر المراسم وفقا للخطة - ففي البداية، صعد الزعيمان المنصة معا لالتقاط صورة مشتركة، وليس من جهتين مختلفتين، كما كان مخططا له.
وأضاف، "ثم، وبشكل غير متوقع للمشاركين في الاجتماع، دعا الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي إلى سيارته، وهو ما وافق عليه بوتين بسهولة".
وكانت محادثات قد جرت بين بوتين وترامب في ألاسكا، على قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في أنكوراج.
وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ووصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة"
وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.
بالمقابل، جدد ترامب، أمس السبت في منشور على منصة "تروث سوشيال" التأكيد أن اللقاء أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين سار بشكل جيد للغاية، وأنه تواصل مع فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.