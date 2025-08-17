مصدر: رحلة بوتين وترامب من المطار بالسيارة نفسها كانت ارتجالية

عربي
حصري
صرح مصدر مطلع على تنظيم المفاوضات لوكالة "سبوتنيك"، بأن رحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المطار بالسيارة نفسها خلال القمة في أنكوريج لم تكن مخططا لها، بل كانت ارتجالية.
أنكوريج –سبوتنيك. وأضاف المصدر أن سيناريو اللقاء في المطار افترض أن يستقل الزعيمان سيارتهما الخاصة، بوتين في سيارة ليموزين من طراز أوروس، وترامب في سيارة كاديلاك.
ومع ذلك، ووفقا للمصدر، لم تسر المراسم وفقا للخطة - ففي البداية، صعد الزعيمان المنصة معا لالتقاط صورة مشتركة، وليس من جهتين مختلفتين، كما كان مخططا له.
وأضاف، "ثم، وبشكل غير متوقع للمشاركين في الاجتماع، دعا الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي إلى سيارته، وهو ما وافق عليه بوتين بسهولة".
وكانت محادثات قد جرت بين بوتين وترامب في ألاسكا، على قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في أنكوراج.
وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ووصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
إعلام: الصين ذكرت في القمة الروسية الأمريكية كـ"أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف
02:48 GMT
وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.
بالمقابل، جدد ترامب، أمس السبت في منشور على منصة "تروث سوشيال" التأكيد أن اللقاء أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين سار بشكل جيد للغاية، وأنه تواصل مع فلاديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.
