https://sarabic.ae/20250817/إعلام-الصين-ذكرت-في-قمة-روسيا-والولايات-المتحدة-كـ-أحد-الضامنين-المحتملين-لأمن-كييف-1103834541.html
إعلام: الصين ذكرت في قمة روسيا والولايات المتحدة كـ" أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف
إعلام: الصين ذكرت في قمة روسيا والولايات المتحدة كـ" أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف
سبوتنيك عربي
أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر، يوم أمس السبت، بأن الصين ذكرت في قمة روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا كأحد الضامنين المحتملين لأمن أوكرانيا. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T02:48+0000
2025-08-17T02:48+0000
2025-08-17T02:48+0000
روسيا
الصين
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
لقاء بوتين وترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg
موسكو –سبوتنيك. وبحسب مصدر الموقع، تمت الإشارة إلى الصين خلال المحادثات كـ"أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الجمعة الماضية نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية.وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت ساعتين و45 دقيقة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.ولم تسفر القمة التاريخية في ألاسكا عن اتفاق نهائي لحل الأزمة الأوكرانية، رغم وصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.
https://sarabic.ae/20250816/إعلام-ترامب-حمل-رسالة-من-زوجته-ميلانيا-إلى-الرئيس-بوتين-1103833854.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102401/90/1024019037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26f374c5f60d3005cb40ee9c25dada3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, لقاء بوتين وترامب
روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, لقاء بوتين وترامب
إعلام: الصين ذكرت في قمة روسيا والولايات المتحدة كـ" أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف
أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر، يوم أمس السبت، بأن الصين ذكرت في قمة روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا كأحد الضامنين المحتملين لأمن أوكرانيا.
موسكو –سبوتنيك. وبحسب مصدر الموقع، تمت الإشارة إلى الصين
خلال المحادثات كـ"أحد الضامنين المحتملين" لأمن كييف.
ويوم أمس السبت، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين عن استعداده لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الجمعة الماضية نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأميركية.
وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت ساعتين و45 دقيقة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ولم تسفر القمة التاريخية في ألاسكا عن اتفاق نهائي لحل الأزمة الأوكرانية، رغم وصف ترامب وبوتين المحادثات بأنها "مثمرة وبناءة" وإعلانهما أنهما أحرزا تقدما بشأن العديد من القضايا.