ترامب: يجب أخذ القدرات النووية الروسية في الحسبان

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تمتلك قدرات نووية كبيرة يجب أخذها في الاعتبار. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تعليقاً على القدرات النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا: "ولديهم أيضاً حضور نووي كبير، وهذا يجب احترامه".وجاءت تصريحاته بعد مفاوضات عقدت في ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جرت القمة في القاعدة العسكرية إلمندورف-ريتشاردسون.وشارك في اللقاء من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف.
