ترامب يوصي زيلينسكي بإبرام صفقة مع روسيا لتسوية النزاع
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والدول الأوروبية، مشدداً على ضرورة أن يقر زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا.
وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أنه يوصي زيلينسكي بإبرام صفقة مع موسكو لتسوية النزاع المستمر، مؤكداً أنه لا يستبعد المشاركة في لقاء يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي إذا اقتضت الضرورة.
01:25 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 01:29 GMT 16.08.2025)
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والدول الأوروبية، مشدداً على ضرورة أن يقر زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا.
وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أنه يوصي زيلينسكي بإبرام صفقة مع موسكو لتسوية النزاع المستمر، مؤكداً أنه لا يستبعد المشاركة في لقاء يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي إذا اقتضت الضرورة.