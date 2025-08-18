https://sarabic.ae/20250818/تقارير-ترامب-ترك-اجتماعه-مع-القادة-الأوروبيين-وزيلينسكي-ليتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-1103902557.html
إعلام: ترامب ترك اجتماعه مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي ليتحدث هاتفيا مع بوتين
إعلام: ترامب ترك اجتماعه مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي ليتحدث هاتفيا مع بوتين
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاطع المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإجراء مكالمة هاتفية...
ووفقا لصحيفة بيلد، واصل ترامب المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين.في وقت سابق اليوم، أفاد موقع نيوز نيشن نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الاجتماع متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد انتهى.. وأفادت التقارير أن القادة يتوافدون تدريجيا إلى المكتب البيضاوي. ولم يخطط لأي فعاليات أخرى، وفقا لنيوز نيشن.يوم الاثنين، استقبل ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير.كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشاركتهم في الاجتماع.
إعلام: ترامب ترك اجتماعه مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي ليتحدث هاتفيا مع بوتين
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاطع المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لصحيفة بيلد، واصل ترامب المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين.
وأكد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، أن ترامب أجرى بالفعل محادثة هاتفية مع بوتين خلال وجوده مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.
في وقت سابق اليوم، أفاد موقع نيوز نيشن نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الاجتماع متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد انتهى.
. وأفادت التقارير أن القادة يتوافدون تدريجيا إلى المكتب البيضاوي. ولم يخطط لأي فعاليات أخرى، وفقا لنيوز نيشن.
يوم الاثنين، استقبل ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشاركتهم في الاجتماع.