تقارير: انتهاء اجتماع ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي

أفادت نيوز نيشن نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الاجتماع متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد انتهى.
واشنطن –سبوتنيك. وأفادت التقارير أن القادة يتوافدون تدريجيا إلى المكتب البيضاوي. ولم يخطط لأي فعاليات أخرى، وفقا لنيوز نيشن.ولم يؤكد الموقع التقارير السابقة حول مكالمة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.يوم الاثنين، استقبل ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير.كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشاركتهم في الاجتماع.
