خبير دولي لـ"سبوتنيك": لقاء ترامب وزيلينسكي يعكس ضرورة المعايير الموحدة في تطبيق القانون الدولي

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن اللقاء الذي جمع اليوم الرئيس الأمريكي دونالد... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال مهران في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن هذا اللقاء، الذي جاء عقب قمة ترامب وبوتين في ألاسكا، يطرح تساؤلات جوهرية حول ضرورة معالجة جميع النزاعات الدولية بنفس الدرجة من الاهتمام والإلحاح، مؤكدًا أن مبادئ القانون الدولي تستوجب عدم التمييز في التعامل مع القضايا الإنسانية والسياسية المماثلة.كما أشار مهران إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي تؤكد على المساواة في السيادة بين جميع الدول وعدم جواز استخدام القوة لحل النزاعات، مؤكدًا أن هذه المبادئ يجب أن تُطبَّق بنفس الصرامة على جميع النزاعات دون استثناء أو تمييز.وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بتجنب الكيل بمكيالين في التعامل مع الانتهاكات الدولية، مشيرا إلى أن الصمت أو التباطؤ في معالجة بعض النزاعات بينما يتم التحرك بسرعة لمعالجة أخرى يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويضعف فعاليته في حفظ السلم والأمن الدوليين.ولفت إلى أن القضية الفلسطينية، التي تشهد انتهاكات يومية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تستحق نفس الدرجة من الاهتمام والتحرك العاجل من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي يستوجب تطبيق نفس المعايير والضغوط الدبلوماسية لحل جميع النزاعات، بغض النظر عن هوية الأطراف المتنازعة أو موازين القوى الجيوسياسية.وشدد على أن تحقيق السلام العادل والمستدام في العالم يتطلب احترام مبادئ العدالة والمساواة في تطبيق القانون الدولي، مؤكدا أن أي انتقائية في هذا التطبيق ستؤدي حتمًا إلى تآكل الثقة في النظام الدولي وتفاقم عدم الاستقرار العالمي، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى العمل بصدق وشفافية لضمان تطبيق القانون الدولي بعدالة ودون تمييز.وأكد على أهمية الجهود الدبلوماسية لوقف الحروب، معتبرا أن مثل هذه المباحثات تمثل خطوة إيجابية نحو إيجاد حلول سلمية للنزاعات المسلحة وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وبيّن مهران أن الحوار البناء بين الأطراف المعنية يشكل الأساس الصحيح لتحقيق السلام المستدام، مشيرا إلى أن القانون الدولي يحث على حل المنازعات بالطرق السلمية والدبلوماسية كبديل حضاري عن استخدام القوة.كما لفت مهران إلى أن تحقيق السلام العادل يتطلب التزاما جماعيا بمبادئ العدالة والمساواة، داعيا إلى تطبيق نفس المعايير والإلحاح في معالجة جميع النزاعات الدولية دون استثناء، بما يضمن بناء عالم أكثر استقرارا وأمانا للأجيال القادمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، اليوم الاثنين، بأن التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون مستدامة، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد رؤية نهاية للصراع.وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "كما تعلمون، عقدنا مؤخرا اجتماعا جيدا مع الرئيس الروسي".وأعتقد أن هناك فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية". وأكد ترامب أن "زيارة بوتين إلى ألاسكا كانت أمرا رائعا"، وأن الرئيس بوتين يريد رؤية انتهاء الصراع.وأضاف: "كل العالم يريد أن تنتهي هذه الحرب بمن فيهم بوتين وزيلينسكي، هناك العديد من الأمور التي سنبحثها مع القادة اليوم بشأن تفاصيل الأمن العالمي، سوف نعمل مع أوكرانيا والجميع من أجل تحقيق سلام دائم".وتابع: "هذه حرب بايدن ويجب أن نعمل كثيرا لإنهائها ووقف معاناة الأوكرانيين". وأشار ترامب إلى وجود "فرص معقولة" لإنهاء الصراع الأوكراني بعد الانتهاء من اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.وأجاب ترامب عن سؤال حول ما إذا كان يجري بحث وجود قوات أوروبية في أوكرانيا: "ذلك قد يُعلن بعد لقائي مع قادة الاتحاد الأوروبي".وأكد ترامب أنه سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين اليوم، قائلا: "سأجري محادثة هاتفية مع بوتين بعد اجتماعي مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، قد نعقد اجتماعًا ثلاثيا أو لا. إذا لم يُعقد، سيستمر القتال. وإذا عُقد، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للتوصل إلى نتيجة".

سبوتنيك عربي

