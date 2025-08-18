https://sarabic.ae/20250818/موسكو-تصريحات-بريطانيا-حول-أوكرانيا-تهدف-لعرقلة-جهود-السلام-الروسية-الأمريكية-1103894206.html
موسكو: تصريحات بريطانيا حول أوكرانيا تهدف لعرقلة جهود السلام الروسية الأمريكية
وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في ظل الرغبة الصادقة التي أبدتها القيادة الروسية والأمريكية في أنكوريج في التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ومستدامة للنزاع حول أوكرانيا، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، القضاء على أسبابه الجذرية، تستمر لندن في تدفق التصريحات التي لا تتعارض فقط مع جهود موسكو وواشنطن، بل تهدف بوضوح أيضًا إلى تقويضها".وأضاف البيان: "نؤكد موقفنا الذي أعلناه مرارًا بشأن رفضنا القاطع لأي سيناريوهات تتيح نشر قوة عسكرية في أوكرانيا بمشاركة دول الناتو، مما قد يؤدي إلى تصعيد غير منضبط للصراع وعواقب لا يمكن التنبؤ بها".ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وجرت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن تصريحات القيادة البريطانية بشأن أوكرانيا بعد قمة ألاسكا تهدف بوضوح إلى تقويض جهود السلام الأمريكية الروسية، معتبرة أن تصريحات لندن حول إمكانية نشر قوات حلف الناتو في أوكرانيا تمثل تحريضًا على استمرار الأعمال القتالية.
وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في ظل الرغبة الصادقة التي أبدتها القيادة الروسية والأمريكية في أنكوريج في التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ومستدامة للنزاع حول أوكرانيا، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، القضاء على أسبابه الجذرية، تستمر لندن في تدفق التصريحات التي لا تتعارض فقط مع جهود موسكو وواشنطن، بل تهدف بوضوح أيضًا إلى تقويضها".
ووصف البيان "التصريحات حول احتمال نشر فرقة عسكرية من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، التي تطرح في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال العدائية".
وأضاف البيان: "نؤكد موقفنا الذي أعلناه مرارًا بشأن رفضنا القاطع لأي سيناريوهات تتيح نشر قوة عسكرية في أوكرانيا بمشاركة دول الناتو، مما قد يؤدي إلى تصعيد غير منضبط للصراع وعواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وتابع: "ندعو لندن إلى التخلي عن المناورات الجيوسياسية المحفوفة بالمخاطر وغير المدروسة، وعلى أقل تقدير، عدم التدخل في العمل المضني للمفاوضين الروس والأمريكيين".
ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وجرت المحادثات
بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.