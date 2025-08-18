https://sarabic.ae/20250818/بوتين-ومودي-يبحثان-آفاق-التسوية-طويلة-الأمد-في-أوكرانيا--عاجل----1103888716.html

بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا

بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال محادثة هاتفية، بالنتائج الرئيسية... 18.08.2025

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحدث خلاله فلاديمير بوتين، عن النتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا".وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أعلن اليوم الاثنين، إجراءه محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة اجتماع القمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا.ونشر مودي، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "شكرا لصديقي الرئيس بوتين على المكالمة الهاتفية، وعلى مشاركته أفكاره حول لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا".وأردف مودي في منشوره: "لطالما دعت الهند إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وتدعم جميع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عُقدت الجمعة الماضية.ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وجرت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

