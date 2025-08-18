بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا
بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال محادثة هاتفية، بالنتائج الرئيسية... 18.08.2025
فلاديمير بوتين
نارندرا مودي
وجاء في بيان المكتب الصحفي: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحدث خلاله فلاديمير بوتين، عن النتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا".وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أعلن اليوم الاثنين، إجراءه محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة اجتماع القمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا.ونشر مودي، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "شكرا لصديقي الرئيس بوتين على المكالمة الهاتفية، وعلى مشاركته أفكاره حول لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا".وأردف مودي في منشوره: "لطالما دعت الهند إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وتدعم جميع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عُقدت الجمعة الماضية.ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وجرت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250818/بخفي-حنين-قادة-أوروبا-وزيلينسكي-يتوجهون-للقاء-ترامب-بعد-ذعر-ألاسكا----1103875999.html
https://sarabic.ae/20250818/بوتين-يطلع-الرئيس-البرازيلي-على-أهم-نتائج-قمة-ألاسكا-1103887750.html
سبوتنيك عربي
الأخبار
سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين, نارندرا مودي
فلاديمير بوتين, نارندرا مودي

بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا

14:11 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 14:52 GMT 18.08.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة "الفدينخا"
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال محادثة هاتفية، بالنتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحدث خلاله فلاديمير بوتين، عن النتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا".

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الهندي، شكر الرئيس بوتين، على المعلومات المُقدَّمة، كما ناقش الزعيمان آفاق تسوية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الحوار حول هذه المسألة، بالإضافة إلى قضايا دولية هامة أخرى.

زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
"بخفي حنين"... قادة أوروبا وزيلينسكي يتوجهون للقاء ترامب بعد "ذعر ألاسكا"
10:15 GMT
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أعلن اليوم الاثنين، إجراءه محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة اجتماع القمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا.
ونشر مودي، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "شكرا لصديقي الرئيس بوتين على المكالمة الهاتفية، وعلى مشاركته أفكاره حول لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا".
وأردف مودي في منشوره: "لطالما دعت الهند إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وتدعم جميع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".
ولفت رئيس الوزراء الهندي إلى أنه يتطلع إلى مواصلة اجتماعاته مع الرئيس الروسي في الأيام المقبلة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج قمة ألاسكا
13:52 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عُقدت الجمعة الماضية.
ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وجرت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
