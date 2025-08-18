https://sarabic.ae/20250818/بوتين-ومودي-يبحثان-آفاق-التسوية-طويلة-الأمد-في-أوكرانيا--عاجل----1103888716.html
بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا
بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال محادثة هاتفية، بالنتائج الرئيسية...
بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا
14:11 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 14:52 GMT 18.08.2025)
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال محادثة هاتفية، بالنتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحدث خلاله فلاديمير بوتين، عن النتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا".
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الهندي، شكر الرئيس بوتين، على المعلومات المُقدَّمة، كما ناقش الزعيمان آفاق تسوية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الحوار حول هذه المسألة، بالإضافة إلى قضايا دولية هامة أخرى.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، أعلن اليوم الاثنين، إجراءه محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة اجتماع القمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا
ونشر مودي، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "شكرا لصديقي الرئيس بوتين على المكالمة الهاتفية، وعلى مشاركته أفكاره حول لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا".
وأردف مودي في منشوره: "لطالما دعت الهند إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، وتدعم جميع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".
ولفت رئيس الوزراء الهندي إلى أنه يتطلع إلى مواصلة اجتماعاته مع الرئيس الروسي في الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا
ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وجرت المحادثات
بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.