عربي
بث مباشر
"طرد دراماتيكي"... وسائل إعلام تكشف ما أعده ترامب لزيلينسكي
"طرد دراماتيكي"... وسائل إعلام تكشف ما أعده ترامب لزيلينسكي

20:52 GMT 17.08.2025
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يتخلى عن أوكرانيا تمامًا إذا لم يقبل فلاديمير زيلينسكي بشروطه.
وكتبت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية في مقال لها: "إذا رفض زيلينسكي الخطة التي يقترحها ترامب، فإنه يخاطر "بطرد دراماتيكي" آخر من المكتب البيضاوي أمام كاميرات التلفزيون".
وأضافت الصحيفة: "قبل ستة أشهر، ردّت واشنطن على هذا الانقسام بمنع تسليم المساعدات العسكرية ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف. قد يكون الخلاف الجديد ذريعة مثالية لترامب لاتهام زيلينسكي بعدم الرغبة في السلام والتخلي عن أوكرانيا تمامًا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
قبيل لقاء ترامب.. ذكريات "التوبيخ والإهانة" تطارد زيلينسكي في البيت الأبيض
08:24 GMT

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن دونالد ترامب، بعد محادثاته مع القادة الأوروبيين، سيضغط على زعيم نظام كييف لإبرام معاهدة سلام دون وقف إطلاق نار تمهيدي.

وناقش المشاركون في "تحالف الراغبين" من الدول الأوروبية القضية الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا عبر الفيديو، قبل اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الاثنين.
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
زعماء أوروبيون يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع ترامب وزيلينسكي
10:37 GMT
وفي وقت سابق، وصل فلاديمير زيلينسكي إلى بروكسل، حيث التقى برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعقب ذلك عقد مؤتمر عبر الفيديو لدول "تحالف الراغبين" بمشاركة رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.
وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، في 18 آب/ أغسطس، وسيرافقه في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خططها للمشاركة في الاجتماع.
روبيو: الرئيس الروسي جزء من السياسة العالمية ويتحكم في قدرات نووية هائلة
إعلام: ترامب لم يناقش مع زيلينسكي والحلفاء نشر قوات أمريكية في أوكرانيا كجزء من ضمانات أمنية
