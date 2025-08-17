https://sarabic.ae/20250817/طرد-دراماتيكي-وسائل-إعلام-تكشف-ما-أعده-ترامب-لزيلينسكي-1103862597.html

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يتخلى عن أوكرانيا تمامًا إذا لم يقبل فلاديمير زيلينسكي بشروطه. 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وكتبت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية في مقال لها: "إذا رفض زيلينسكي الخطة التي يقترحها ترامب، فإنه يخاطر "بطرد دراماتيكي" آخر من المكتب البيضاوي أمام كاميرات التلفزيون".وأضافت الصحيفة: "قبل ستة أشهر، ردّت واشنطن على هذا الانقسام بمنع تسليم المساعدات العسكرية ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف. قد يكون الخلاف الجديد ذريعة مثالية لترامب لاتهام زيلينسكي بعدم الرغبة في السلام والتخلي عن أوكرانيا تمامًا".وناقش المشاركون في "تحالف الراغبين" من الدول الأوروبية القضية الإقليمية والضمانات الأمنية لأوكرانيا عبر الفيديو، قبل اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الاثنين.وفي وقت سابق، وصل فلاديمير زيلينسكي إلى بروكسل، حيث التقى برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعقب ذلك عقد مؤتمر عبر الفيديو لدول "تحالف الراغبين" بمشاركة رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، في 18 آب/ أغسطس، وسيرافقه في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خططها للمشاركة في الاجتماع.روبيو: الرئيس الروسي جزء من السياسة العالمية ويتحكم في قدرات نووية هائلةإعلام: ترامب لم يناقش مع زيلينسكي والحلفاء نشر قوات أمريكية في أوكرانيا كجزء من ضمانات أمنية

