ماكرون يكشف عن اجتماع قريب لـ"تحالف الراغبين" بعد قمة بوتين وترامب

ماكرون يكشف عن اجتماع قريب لـ"تحالف الراغبين" بعد قمة بوتين وترامب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن اجتماع وشيك لممثلي "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا، عقب القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.

وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "أي سلام دائم يجب أن يقترن بضمانات أمنية راسخة. أرحب باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في هذا الصدد".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.

