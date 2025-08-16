ماكرون يكشف عن اجتماع قريب لـ"تحالف الراغبين" بعد قمة بوتين وترامب

https://sarabic.ae/20250816/ماكرون-يكشف-عن-اجتماع--قريب-لـتحالف-الراغبين-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103819667.html
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن اجتماع وشيك لممثلي "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا، عقب القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "أي سلام دائم يجب أن يقترن بضمانات أمنية راسخة. أرحب باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في هذا الصدد".
وتابع: "سنعمل على ذلك معهم ومع جميع شركائنا في "تحالف الراغبين"، الذين سنجتمع معهم قريبًا لتحقيق تقدم ملموس".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكا
استقبل ترامب شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.
توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدأا الحديث في السيارة.
امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.
استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، تحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
بدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.