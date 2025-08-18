https://sarabic.ae/20250818/بوتين-يطلع-الرئيس-البرازيلي-على-أهم-نتائج-قمة-ألاسكا-1103887750.html
بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج قمة ألاسكا
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".وأضاف البيان: "تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بتطوير الحوار الروسي البرازيلي، والتعاون الوثيق في إطار مجموعة "بريكس".وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية: "تلقى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال المكالمة، التي استمرت 30 دقيقة، أطلع بوتين نظيره البرازيلي على تفاصيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، والذي وصفه بأنه إيجابي".وأضاف البيان: "أشار بوتين إلى مشاركة البرازيل في مجموعة أصدقاء السلام، وهي مبادرة مشتركة مع الصين. وشكر الرئيس لولا دا سيلفا الرئيس بوتين على هذا الاتصال، مؤكدًا دعم البرازيل لجميع الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا. كما تمنى المزيد من النجاح للمفاوضات".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عُقدت الجمعة الماضية.ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
