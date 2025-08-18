بوتين يطلع الرئيس البرازيلي على أهم نتائج قمة ألاسكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا،... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".وأضاف البيان: "تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بتطوير الحوار الروسي البرازيلي، والتعاون الوثيق في إطار مجموعة "بريكس".وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية: "تلقى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال المكالمة، التي استمرت 30 دقيقة، أطلع بوتين نظيره البرازيلي على تفاصيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، والذي وصفه بأنه إيجابي".وأضاف البيان: "أشار بوتين إلى مشاركة البرازيل في مجموعة أصدقاء السلام، وهي مبادرة مشتركة مع الصين. وشكر الرئيس لولا دا سيلفا الرئيس بوتين على هذا الاتصال، مؤكدًا دعم البرازيل لجميع الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا. كما تمنى المزيد من النجاح للمفاوضات".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عُقدت الجمعة الماضية.ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".

وتابع البيان: "تمت مناقشة أهم نتائج محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي في أنكوريج. وأشار لولا دا سيلفا إلى أهمية المعلومات التي نُقلت إليه (عن قمة ألاسكا)، بما في ذلك مراعاة العمل الجاري في إطار "مجموعة أصدقاء السلام في أوكرانيا".

وأضاف البيان: "تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بتطوير الحوار الروسي البرازيلي، والتعاون الوثيق في إطار مجموعة "بريكس".
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية-الأمريكية في ألاسكا
11:48 GMT
وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية: "تلقى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال المكالمة، التي استمرت 30 دقيقة، أطلع بوتين نظيره البرازيلي على تفاصيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، والذي وصفه بأنه إيجابي".

وتابع البيان: "ناقش الطرفان أيضا مختلف المواضيع التي تم طرحها في اللقاء بين بوتين وترامب".

وأضاف البيان: "أشار بوتين إلى مشاركة البرازيل في مجموعة أصدقاء السلام، وهي مبادرة مشتركة مع الصين. وشكر الرئيس لولا دا سيلفا الرئيس بوتين على هذا الاتصال، مؤكدًا دعم البرازيل لجميع الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا. كما تمنى المزيد من النجاح للمفاوضات".
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
بوتين ومودي يبحثان آفاق تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا
14:11 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عُقدت الجمعة الماضية.
ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"
إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
