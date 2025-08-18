عربي
بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250818/بوتين-يطلع-الرئيس-الطاجيكستاني-على-نتائج-القمة-الروسية-الأمريكية-في-ألاسكا--عاجل--1103880693.html
بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا
بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T11:48+0000
2025-08-18T11:57+0000
روسيا
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102756/34/1027563431_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_38ad328f54177db6d7645bedf87e3213.jpg
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمن، أطلعه خلالها على نتائج القمة الروسية الأمريكية التي عُقدت في أنكوريج".وأضاف البيان: "ناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الطاجيكية، والتحضيرات لزيارة الرئيس الروسي إلى طاجيكستان، وكذلك لقمة "آسيا الوسطى -روسيا"، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة. والتي ستُعقد جميع هذه الفعاليات في أكتوبر/تشرين الأول في دوشنبه".يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
https://sarabic.ae/20250818/الرئيس-الروسي-يطلع-رئيس-جنوب-أفريقيا-على-نتائج-محادثات-قمة-ألاسكا--عاجل-1103876898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102756/34/1027563431_247:0:2787:1905_1920x0_80_0_0_2bcaecdd6e71a42b241fb510a3e5bd47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, قمة ألاسكا
روسيا, قمة ألاسكا

بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا

11:48 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 11:57 GMT 18.08.2025)
© Sputnik . Алексей Дружинин / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Sputnik . Алексей Дружинин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمن، أطلعه خلالها على نتائج القمة الروسية الأمريكية التي عُقدت في أنكوريج".

وتابع البيان: "رحّب إمام علي رحمن بالخطوات الهادفة إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
الرئيس الروسي يطلع رئيس جنوب أفريقيا على نتائج محادثات قمة ألاسكا
10:25 GMT
وأضاف البيان: "ناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الطاجيكية، والتحضيرات لزيارة الرئيس الروسي إلى طاجيكستان، وكذلك لقمة "آسيا الوسطى -روسيا"، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة. والتي ستُعقد جميع هذه الفعاليات في أكتوبر/تشرين الأول في دوشنبه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عقدت الجمعة الماضي.

يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"
إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала