بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمن، أطلعه خلالها على نتائج القمة الروسية الأمريكية التي عُقدت في أنكوريج".وأضاف البيان: "ناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الطاجيكية، والتحضيرات لزيارة الرئيس الروسي إلى طاجيكستان، وكذلك لقمة "آسيا الوسطى -روسيا"، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة. والتي ستُعقد جميع هذه الفعاليات في أكتوبر/تشرين الأول في دوشنبه".يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا
11:48 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 11:57 GMT 18.08.2025)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمن، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمن، أطلعه خلالها على نتائج القمة الروسية الأمريكية التي عُقدت في أنكوريج".
وتابع البيان: "رحّب إمام علي رحمن بالخطوات الهادفة إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "ناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الطاجيكية، والتحضيرات لزيارة الرئيس الروسي إلى طاجيكستان، وكذلك لقمة "آسيا الوسطى -روسيا"، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة. والتي ستُعقد جميع هذه الفعاليات في أكتوبر/تشرين الأول في دوشنبه".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عقدت الجمعة الماضي.
يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات
بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.