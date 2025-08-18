https://sarabic.ae/20250818/الرئيس-الروسي-يطلع-رئيس-جنوب-أفريقيا-على-نتائج-محادثات-قمة-ألاسكا--عاجل-1103876898.html

الرئيس الروسي يطلع رئيس جنوب أفريقيا على نتائج محادثات قمة ألاسكا- عاجل

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أطلعه خلالها على أهم نتائج المحادثات الروسية الأمريكية رفيعة المستوى في ألاسكا".ومن جهته، أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال محادثته مع بوتين، عن دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وفقا لبيان الكرملين.يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين

