الرئيس الروسي يطلع رئيس جنوب أفريقيا على نتائج محادثات قمة ألاسكا- عاجل
الرئيس الروسي يطلع رئيس جنوب أفريقيا على نتائج محادثات قمة ألاسكا- عاجل
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها
2025-08-18T10:25+0000
2025-08-18T10:25+0000
2025-08-18T10:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
جنوب أفريقيا
فلاديمير بوتين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
رامافوزا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097716285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_952b0e6ac3c72c811ec8cf01eee9dfb3.jpg
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أطلعه خلالها على أهم نتائج المحادثات الروسية الأمريكية رفيعة المستوى في ألاسكا".ومن جهته، أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال محادثته مع بوتين، عن دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وفقا لبيان الكرملين.يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
جنوب أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097716285_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_0c76ed48143dc8c2d6d642dfcadffc0a.jpg
الرئيس الروسي يطلع رئيس جنوب أفريقيا على نتائج محادثات قمة ألاسكا- عاجل
10:25 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 10:33 GMT 18.08.2025)
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أطلعه من خلالها على نتائج محادثات قمة ألاسكا، التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أطلعه خلالها على أهم نتائج المحادثات الروسية الأمريكية رفيعة المستوى في ألاسكا".
ومن جهته، أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال محادثته مع بوتين، عن دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وفقا لبيان الكرملين.
وأعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيواصل اليوم سلسلة من الاتصالات الهاتفية الدولية، سيطلع خلالها نظراءه على نتائج قمة ألاسكا، التي عقدت الجمعة الماضي.
يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات
بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.