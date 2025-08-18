https://sarabic.ae/20250818/تصويت-برأيك-ما-مصير-زيلينسكي-في-حال-رفضه-نتائج-قمة-بوتين--ترامب-في-ألاسكا؟-1103873175.html
تصويت... برأيك ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين- ترامب في ألاسكا؟
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، أن فلاديمير زيلينسكي، يواجه معضلة قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، "تتمثل إما بالقبول بصفقة سلام سريعة... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصدر مطّلع، أن "أهداف زيلينسكي من هذا اللقاء تتمثل في معرفة المزيد عن مطالب روسيا، وتحديد موعد اجتماع ثلاثي مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والضغط على واشنطن لفرض عقوبات جديدة على موسكو".وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن "القادة الأوروبيين الذين سيرافقون زيلينسكي، لا يملكون أدوات تأثير واضحة على ترامب، كما توجد خلافات فيما بينهم".برأيك... ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين - ترامب في ألاسكا؟
تصويت... برأيك ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين- ترامب في ألاسكا؟
ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، أن فلاديمير زيلينسكي، يواجه معضلة قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، "تتمثل إما بالقبول بصفقة سلام سريعة بشأن أوكرانيا عبر الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي التي فقدتها كييف، أو المخاطرة بمواجهة غضب ترامب".
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصدر مطّلع، أن "أهداف زيلينسكي من هذا اللقاء تتمثل في معرفة المزيد عن مطالب روسيا، وتحديد موعد اجتماع ثلاثي مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والضغط على واشنطن لفرض عقوبات جديدة على موسكو".
من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".
وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن "القادة الأوروبيين الذين سيرافقون زيلينسكي، لا يملكون أدوات تأثير واضحة على ترامب، كما توجد خلافات فيما بينهم".
برأيك... ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين - ترامب في ألاسكا؟