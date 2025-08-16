https://sarabic.ae/20250816/تصويت-برأيك-هل-يستجيب-الغرب-وكييف-لدعوات-ترامب-للتوصل-لاتفاق-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا؟-1103819425.html
تصويت... برأيك هل يستجيب الغرب وكييف لدعوات ترامب للتوصل لاتفاق بشأن الصراع في أوكرانيا؟
تصويت... برأيك هل يستجيب الغرب وكييف لدعوات ترامب للتوصل لاتفاق بشأن الصراع في أوكرانيا؟
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، "بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية"، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يجب أن يوافق فلاديمير زيلينسكي، على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.برأيك.. هل يستجيب الغرب وكييف لدعوات ترامب للتوصل لاتفاق بشأن الصراع في أوكرانيا؟تصويت… هل تتوقع أن تسفر قمة بوتين وترامب عن انفراجة في الملف الأوكراني؟
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، "بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية"، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يجب أن يوافق فلاديمير زيلينسكي، على حقيقة أنه يخسر كثيرًا في الصراع مع روسيا".
وأضاف: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي، يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا.
والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
برأيك.. هل يستجيب الغرب وكييف لدعوات ترامب للتوصل لاتفاق بشأن الصراع في أوكرانيا؟