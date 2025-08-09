https://sarabic.ae/20250809/تصويت-برأيك-هل-يشكل-اللقاء-بين-بوتين-وترامب-نقطة-تحول-حقيقية-في-حل-الأزمة-الأوكرانية؟-1103540621.html
تصويت برأيك هل يشكل اللقاء بين بوتين وترامب نقطة تحول حقيقية في حل الأزمة الأوكرانية؟
تصويت برأيك هل يشكل اللقاء بين بوتين وترامب نقطة تحول حقيقية في حل الأزمة الأوكرانية؟
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T11:35+0000
2025-08-09T11:35+0000
2025-08-09T11:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
واشنطن
ألاسكا
العالم
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/21/1042002142_0:353:2047:1504_1920x0_80_0_0_b1c9e491d8771750b376bb57c8028f10.jpg
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.وأوضح أوشاكوف: "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.برأيك هل يشكل اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب نقطة تحول حقيقية في حل الأزمة الأوكرانية؟
واشنطن
ألاسكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/21/1042002142_0:161:2047:1696_1920x0_80_0_0_48948392785de721bbf64791f2ca2eda.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, واشنطن, ألاسكا, العالم, استطلاعات الرأي, опросы
روسيا, أخبار روسيا اليوم, واشنطن, ألاسكا, العالم, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت برأيك هل يشكل اللقاء بين بوتين وترامب نقطة تحول حقيقية في حل الأزمة الأوكرانية؟
11:35 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 11:47 GMT 09.08.2025)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.
وأوضح أوشاكوف: "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
وكشف ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض من دون إعطاء أي تفاصيل. مبينا أن قضية تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا "معقدة" لكنها مفيدة للطرفين.
برأيك هل يشكل اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب نقطة تحول حقيقية في حل الأزمة الأوكرانية؟