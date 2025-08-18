"بخفي حنين"... قادة أوروبا وزيلينسكي يتوجهون للقاء ترامب بعد "ذعر ألاسكا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250818/بخفي-حنين-قادة-أوروبا-وزيلينسكي-يتوجهون-للقاء-ترامب-بعد-ذعر-ألاسكا----1103875999.html
"بخفي حنين"... قادة أوروبا وزيلينسكي يتوجهون للقاء ترامب بعد "ذعر ألاسكا"
"بخفي حنين"... قادة أوروبا وزيلينسكي يتوجهون للقاء ترامب بعد "ذعر ألاسكا"
سبوتنيك عربي
أثارت قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مخاوف جمّة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وفلاديمير زيلينسكي، حيث يخشون اتفاق زعيمي... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T10:15+0000
2025-08-18T10:15+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285059_0:960:2049:2112_1920x0_80_0_0_f825d42beef90281a17907307466fd5a.jpg
ومثّلت قمة الرئيسين بوتين وترامب، أملًا لشعوب العالم أجمع، وخاصة في المناطق الساخنة حول العالم، حيث تلقي الأزمات بثقلها على اقتصادات الدول، حتى تلك التي ليست مشاركة بالصراعات مباشرة.زيلينسكي يتوجه إلى واشنطن مع "ذكريات التوبيخ"وبعد القمة الروسية الأمريكية، سيتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.وذكر مراقبون أن زيلينسكي متوجس من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإهانة العلنية، التي تلقاها من ترامب، في الأول من مارس/ آذار الماضي، بعد توبيخ ترامب له أمام عدسات الصحفيين وعلى رؤوس الأشهاد."الضمانات الأمنية" لكييف... موافقة واشنطن مرهونة بشروط ودعا زيلينسكي، قبل الاجتماع، إلى تقديم "ضمانات أمنية" لبلاده على غرار ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد أبدى ترامب، خلاله اتصاله مع قادة أوروبيين، استعداده لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.وصرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد على كييف".القرم و"الناتو"... أضغاث أحلام من الماضيوأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".وردّ فلاديمير زيلينسكي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتخلي عن "مطالباته" بأراضي جمهورية القرم، لكنه لم يقدم خططا محددة، واكتفى بشكوى مبهمة تنادي بأن أوكرانيا "ما كان ينبغي أن تتخلى عنها" في عام 2014.دونباس روسية بفعل الواقع الشرعي والدبلوماسيومن الواضح أن القيادة الروسية تضع دونباس نصب عينيها، حيث أن العملية العسكرية الخاصة انطلقت لحماية سكان هذا الإقليم الروسي تاريخا وجغرافية.وقال التقرير: "الرئيس دونالد ترامب، يدعم اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تسيطر موسكو بشكل كامل على دونباس".وبحسب المصدر، فإن المقترح يشمل أيضًا "تجميد خطوط المواجهة في جميع أجزاء خط التماس الأخرى، للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا".الدبلوماسية الأمريكية تذكر العالم بالترسانة النووية الروسيةوصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن "روسيا تمتلك قدرات نووية كبيرة يجب أخذها في الاعتبار".بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أفضل حل لتسوية الصراع بأوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة، هو التوصل إلى "اتفاق سلام شامل، وليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار"، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "موجود بالفعل على الساحة العالمية، ويمتلك أكبر ترسانة نووية تكتيكية في العالم، وثاني أكبر ترسانة نووية استراتيجية".وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضية، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا.والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، مدة ساعتين و45 دقيقة.وأطلع الرئيس الروسي، الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج الاجتماع في إنكوريدج.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، كان ممتازا.بوتين: قمة ألاسكا كانت "مفيدة للغاية" وجاءت في الوقت المناسب... فيديوأوليانوف يصف مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بأن قمة ألاسكا كسرت عزلة روسيا بـ"الهراء"
https://sarabic.ae/20250817/طرد-دراماتيكي-وسائل-إعلام-تكشف-ما-أعده-ترامب-لزيلينسكي-1103862597.html
https://sarabic.ae/20250818/بعد-دعوة-ترامب-للتخلي-عنها-زيلينسكي-يتباكى-على-القرم-1103864720.html
https://sarabic.ae/20250818/تصويت-برأيك-ما-مصير-زيلينسكي-في-حال-رفضه-نتائج-قمة-بوتين--ترامب-في-ألاسكا؟-1103873175.html
https://sarabic.ae/20250817/بوتين-يناقش-نتائج-قمة-ألاسكا-مع-رئيسي-بيلاروسيا-وكازاخستان--1103846439.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285059_0:768:2049:2304_1920x0_80_0_0_544535529f1833115fd16c2c8955e884.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

"بخفي حنين"... قادة أوروبا وزيلينسكي يتوجهون للقاء ترامب بعد "ذعر ألاسكا"

10:15 GMT 18.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أثارت قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مخاوف جمّة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وفلاديمير زيلينسكي، حيث يخشون اتفاق زعيمي القطبين العالميين على السلام العادل المخالف لتطلعات نظام كييف المتهالك، والاتحاد الأوروبي ذي الدور المتضائل دوليا.
ومثّلت قمة الرئيسين بوتين وترامب، أملًا لشعوب العالم أجمع، وخاصة في المناطق الساخنة حول العالم، حيث تلقي الأزمات بثقلها على اقتصادات الدول، حتى تلك التي ليست مشاركة بالصراعات مباشرة.
زيلينسكي يتوجه إلى واشنطن مع "ذكريات التوبيخ"
وبعد القمة الروسية الأمريكية، سيتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.

كما سيتوجه مسؤولون وقادة أوروبيون إلى واشنطن، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، كما أعلن عن ذلك كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

وذكر مراقبون أن زيلينسكي متوجس من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإهانة العلنية، التي تلقاها من ترامب، في الأول من مارس/ آذار الماضي، بعد توبيخ ترامب له أمام عدسات الصحفيين وعلى رؤوس الأشهاد.
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
"طرد دراماتيكي"... وسائل إعلام تكشف ما أعده ترامب لزيلينسكي
أمس, 20:52 GMT

"الضمانات الأمنية" لكييف... موافقة واشنطن مرهونة بشروط

ودعا زيلينسكي، قبل الاجتماع، إلى تقديم "ضمانات أمنية" لبلاده على غرار ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد أبدى ترامب، خلاله اتصاله مع قادة أوروبيين، استعداده لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وصرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد على كييف".

القرم و"الناتو"... أضغاث أحلام من الماضي

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".
وردّ فلاديمير زيلينسكي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتخلي عن "مطالباته" بأراضي جمهورية القرم، لكنه لم يقدم خططا محددة، واكتفى بشكوى مبهمة تنادي بأن أوكرانيا "ما كان ينبغي أن تتخلى عنها" في عام 2014.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
بعد دعوة ترامب للتخلي عنها... زيلينسكي يتباكى على القرم
04:59 GMT

دونباس روسية بفعل الواقع الشرعي والدبلوماسي

ومن الواضح أن القيادة الروسية تضع دونباس نصب عينيها، حيث أن العملية العسكرية الخاصة انطلقت لحماية سكان هذا الإقليم الروسي تاريخا وجغرافية.
وأفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤيد فكرة أن تفرض روسيا سيطرتها الكاملة على دونباس، وتجميد خطوط المواجهة في مناطق أخرى من الجبهة.
وقال التقرير: "الرئيس دونالد ترامب، يدعم اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تسيطر موسكو بشكل كامل على دونباس".
وبحسب المصدر، فإن المقترح يشمل أيضًا "تجميد خطوط المواجهة في جميع أجزاء خط التماس الأخرى، للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين- ترامب في ألاسكا؟
09:29 GMT

الدبلوماسية الأمريكية تذكر العالم بالترسانة النووية الروسية

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن "روسيا تمتلك قدرات نووية كبيرة يجب أخذها في الاعتبار".
بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أفضل حل لتسوية الصراع بأوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة، هو التوصل إلى "اتفاق سلام شامل، وليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار"، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "موجود بالفعل على الساحة العالمية، ويمتلك أكبر ترسانة نووية تكتيكية في العالم، وثاني أكبر ترسانة نووية استراتيجية".

هذه التصريحات تبيّن أن الإدارة الأمريكية، تريد إيصال رسالة للعالم والأطراف الأخرى، تؤكد على خطورة استمرار النزاع، وجدّية احتمال نشوب نزاع نووي، وتذكير بمكانة روسيا الدولية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
بوتين يناقش نتائج قمة ألاسكا مع رؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان
أمس, 12:30 GMT
وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضية، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا.
والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، مدة ساعتين و45 دقيقة.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس السبت، اجتماعا في الكرملين لمناقشة نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية، التي جرت الجمعة الماضية، في ألاسكا.

وأطلع الرئيس الروسي، الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج الاجتماع في إنكوريدج.
وقال بوتين خلال اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "أود أن أشير فورًا إلى أن الزيارة كانت في الوقت المناسب ومفيدة للغاية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، كان ممتازا.
بوتين: قمة ألاسكا كانت "مفيدة للغاية" وجاءت في الوقت المناسب... فيديو
أوليانوف يصف مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بأن قمة ألاسكا كسرت عزلة روسيا بـ"الهراء"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала