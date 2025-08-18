https://sarabic.ae/20250818/بخفي-حنين-قادة-أوروبا-وزيلينسكي-يتوجهون-للقاء-ترامب-بعد-ذعر-ألاسكا----1103875999.html

"بخفي حنين"... قادة أوروبا وزيلينسكي يتوجهون للقاء ترامب بعد "ذعر ألاسكا"

"بخفي حنين"... قادة أوروبا وزيلينسكي يتوجهون للقاء ترامب بعد "ذعر ألاسكا"

أثارت قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، مخاوف جمّة بين قادة الاتحاد الأوروبي، وفلاديمير زيلينسكي، حيث يخشون اتفاق زعيمي... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

ومثّلت قمة الرئيسين بوتين وترامب، أملًا لشعوب العالم أجمع، وخاصة في المناطق الساخنة حول العالم، حيث تلقي الأزمات بثقلها على اقتصادات الدول، حتى تلك التي ليست مشاركة بالصراعات مباشرة.زيلينسكي يتوجه إلى واشنطن مع "ذكريات التوبيخ"وبعد القمة الروسية الأمريكية، سيتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.وذكر مراقبون أن زيلينسكي متوجس من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإهانة العلنية، التي تلقاها من ترامب، في الأول من مارس/ آذار الماضي، بعد توبيخ ترامب له أمام عدسات الصحفيين وعلى رؤوس الأشهاد."الضمانات الأمنية" لكييف... موافقة واشنطن مرهونة بشروط ودعا زيلينسكي، قبل الاجتماع، إلى تقديم "ضمانات أمنية" لبلاده على غرار ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد أبدى ترامب، خلاله اتصاله مع قادة أوروبيين، استعداده لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.وصرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد على كييف".القرم و"الناتو"... أضغاث أحلام من الماضيوأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".وردّ فلاديمير زيلينسكي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتخلي عن "مطالباته" بأراضي جمهورية القرم، لكنه لم يقدم خططا محددة، واكتفى بشكوى مبهمة تنادي بأن أوكرانيا "ما كان ينبغي أن تتخلى عنها" في عام 2014.دونباس روسية بفعل الواقع الشرعي والدبلوماسيومن الواضح أن القيادة الروسية تضع دونباس نصب عينيها، حيث أن العملية العسكرية الخاصة انطلقت لحماية سكان هذا الإقليم الروسي تاريخا وجغرافية.وقال التقرير: "الرئيس دونالد ترامب، يدعم اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تسيطر موسكو بشكل كامل على دونباس".وبحسب المصدر، فإن المقترح يشمل أيضًا "تجميد خطوط المواجهة في جميع أجزاء خط التماس الأخرى، للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا".الدبلوماسية الأمريكية تذكر العالم بالترسانة النووية الروسيةوصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن "روسيا تمتلك قدرات نووية كبيرة يجب أخذها في الاعتبار".بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أفضل حل لتسوية الصراع بأوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة، هو التوصل إلى "اتفاق سلام شامل، وليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار"، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "موجود بالفعل على الساحة العالمية، ويمتلك أكبر ترسانة نووية تكتيكية في العالم، وثاني أكبر ترسانة نووية استراتيجية".وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضية، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا.والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، مدة ساعتين و45 دقيقة.وأطلع الرئيس الروسي، الإدارة الرئاسية والحكومة ومجلس الدوما والوزارات والهيئات المعنية على نتائج الاجتماع في إنكوريدج.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، كان ممتازا.بوتين: قمة ألاسكا كانت "مفيدة للغاية" وجاءت في الوقت المناسب... فيديوأوليانوف يصف مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بأن قمة ألاسكا كسرت عزلة روسيا بـ"الهراء"

