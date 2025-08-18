عربي
بعد دعوة ترامب للتخلي عنها... زيلينسكي يتباكى على القرم
بعد دعوة ترامب للتخلي عنها... زيلينسكي يتباكى على القرم
ردّ فلاديمير زيلينسكي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتخلي عن "مطالباته" بأراضي جمهورية القرم، لكنه لم يقدم خططا محددة، واكتفى بشكوى مبهمة تنادي بأن... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
وكتب زيلينسكي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "ما كان ينبغي أن يتم التخلي عن القرم حينها".وفي الوقت ذاته، صرح زيلينسكي بأنه يسعى، على ما يزعم، إلى إنهاء الصراع "بسرعة وموثوقية".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الصراع مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "يستطيع زيلينسكي إنهاء الصراع مع روسيا على الفور تقريبا إذا أراد أو مواصلة القتال، تذكروا كيف بدأ كل شيء".ويستقبل ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما، في فبراير/ شباط الماضي.وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة ستناقش "الضمانات الأمنية" مع زيلينسكي.كما أعلن كل من المستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي جورجيو ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مشاركتهم في الاجتماع.
بعد دعوة ترامب للتخلي عنها... زيلينسكي يتباكى على القرم

ردّ فلاديمير زيلينسكي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتخلي عن "مطالباته" بأراضي جمهورية القرم، لكنه لم يقدم خططا محددة، واكتفى بشكوى مبهمة تنادي بأن أوكرانيا "ما كان ينبغي أن تتخلى عنها" في عام 2014.
وكتب زيلينسكي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "ما كان ينبغي أن يتم التخلي عن القرم حينها".
وفي الوقت ذاته، صرح زيلينسكي بأنه يسعى، على ما يزعم، إلى إنهاء الصراع "بسرعة وموثوقية".

وأضاف أنه يعتقد أن "السلام يجب أن يكون طويل الأمد".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الصراع مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "يستطيع زيلينسكي إنهاء الصراع مع روسيا على الفور تقريبا إذا أراد أو مواصلة القتال، تذكروا كيف بدأ كل شيء".
زيلينسكي بين خيارين.. صفقة سلام سريعة أو مواجهة غضب ترامب
أمس, 23:21 GMT
ويستقبل ترامب، زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم الاثنين، لأول مرة منذ الخلاف بينهما، في فبراير/ شباط الماضي.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة ستناقش "الضمانات الأمنية" مع زيلينسكي.

وأعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، عن أمله في أن يتم خلال الاتصالات في واشنطن، التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية المتعلقة بالصراع الأوكراني.

كما أعلن كل من المستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي جورجيو ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، مشاركتهم في الاجتماع.
