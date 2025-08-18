https://sarabic.ae/20250818/أوليانوف-يصف-مزاعم-بعض-وسائل-الإعلام-الغربية-بأن-قمة-ألاسكا-كسرت-عزلة-روسيا-بـالهراء-1103863524.html
أوليانوف يصف مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بأن قمة ألاسكا كسرت عزلة روسيا بـ"الهراء"
أوليانوف يصف مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بأن قمة ألاسكا كسرت عزلة روسيا بـ"الهراء"
سبوتنيك عربي
وصف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية، بأن قمة ألاسكا كسرت العزلة الدولية لروسيا بـ" الهراء "،... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T00:16+0000
2025-08-18T00:16+0000
2025-08-18T00:16+0000
ميخائيل أوليانوف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
كسر العزلة
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f25dfcf8f4679cdd37a552a24c71441f.jpg
فيينا –سبوتنيك. وكتب أوليانوف في صفحته على منصة "إكس" يوم أمس الأحد، إن "بعض وسائل الإعلام الغربية تزعم بأن قمة ألاسكا كسرت العزلة الدولية لروسيا. وهذا هراء. لم تكن روسيا في عزلة أبدا".وأكد أن روسيا "كانت تواصل علاقاتها الوثيقة مع العالم بأسره باستثناء الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وبعض الدول الأخرى".وأشار إلى أن هذه الدول المذكورة جميعا تشكل الأقلية العالمية، نحو 12% من سكان العالم، "ولم يكن بإمكانها عزل روسيا" .وأضاف أن "الإدارة الأمريكية الجديدة أظهرت الحكمة السياسية واستأنفت الحوار مع روسيا على أعلى المستويات".وتساءل: "متى سيحاول الآخرون اتباع هذا النهج؟".ويأتي ذلك في أعقاب المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا يوم 15 أغسطس/ آب، التي بحثا خلالها تسوية النزاع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250817/ترامب-حول-نتائج-قمة-ألاسكا-هناك-تقدم-كبير-انتظرونا-1103854668.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_bd8ee9c6f168a306956c9f0d7c1fdcd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ميخائيل أوليانوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, كسر العزلة, قمة ألاسكا
ميخائيل أوليانوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, كسر العزلة, قمة ألاسكا
أوليانوف يصف مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بأن قمة ألاسكا كسرت عزلة روسيا بـ"الهراء"
وصف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية، بأن قمة ألاسكا كسرت العزلة الدولية لروسيا بـ" الهراء "، مشددا على روسيا لم تكن في عزلة أبدا .
فيينا –سبوتنيك. وكتب أوليانوف في صفحته على منصة "إكس" يوم أمس الأحد، إن "بعض وسائل الإعلام الغربية تزعم بأن قمة ألاسكا كسرت العزلة الدولية لروسيا. وهذا هراء. لم تكن روسيا في عزلة أبدا".
وأكد أن روسيا "كانت تواصل علاقاتها الوثيقة مع العالم بأسره باستثناء الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وبعض الدول الأخرى
".
وأشار إلى أن هذه الدول المذكورة جميعا تشكل الأقلية العالمية، نحو 12% من سكان العالم، "ولم يكن بإمكانها عزل روسيا" .
وأضاف أن "الإدارة الأمريكية الجديدة أظهرت الحكمة السياسية واستأنفت الحوار مع روسيا على أعلى المستويات".
وتساءل: "متى سيحاول الآخرون اتباع هذا النهج؟".
ويأتي ذلك في أعقاب المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا يوم 15 أغسطس/ آب، التي بحثا خلالها تسوية النزاع في أوكرانيا.