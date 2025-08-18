عربي
محلل سياسي: ترامب اقتنع أن انضمام أوكرانيا للناتو لم يعد ممكنا بعد نجاح العملية العسكرية الروسية
محلل سياسي: ترامب اقتنع أن انضمام أوكرانيا للناتو لم يعد ممكنا بعد نجاح العملية العسكرية الروسية
قال المحلل السياسي، محمد سعيد الرز، إن موضوع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي كان دائما مصدر أزمة كبيرة لروسيا التي تعتبره تهديدا لأمنها القومي، وشكل أحد...
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
وأضاف الرز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن فلاديمير زيلينسكي قام بعدة محاولات فاشلة لضمان الانضمام إلى الحلف بدعم أوروبي، فيما نجح الرئيس بوتين في تحقيق إنجاز على هذا الصعيد عبر تعزيز قناعة الرئيس ترامب بعدم جدوى هذا الانضمام إلى منظومة عسكرية يعتقد رئيس الولايات المتحدة أنها تستنزف الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى أن ترامب كان قد هدد حلفاءه الأوروبيين بزيادة إسهاماتهم المالية في موازنة الحلف.واختتم المحلل السياسي تصريحه بالقول إنه يمكن القول الآن إن الرئيس ترامب كسب صورة السلام الذي يريده في أوكرانيا، فيما كسب الرئيس بوتين أهداف العملية العسكرية وموقع روسيا المتقدم إقليميا ودوليا، أما أوروبا فليس أمامها سوى التسليم بالأمر الواقع الأمريكي وازدياد شقة الخلاف بينها وبين أمريكا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، اليوم الاثنين، بأن التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون مستدامة، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد رؤية نهاية للصراع.وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "كما تعلمون، عقدنا مؤخرا اجتماعا جيدا مع الرئيس الروسي". وأعتقد أن هناك فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية". وأكد ترامب أن "زيارة بوتين إلى ألاسكا كانت أمرا رائعا"، وأن الرئيس بوتين يريد رؤية انتهاء الصراع.وأضاف: "كل العالم يريد أن تنتهي هذه الحرب بمن فيهم بوتين وزيلينسكي، هناك العديد من الأمور التي سنبحثها مع القادة اليوم بشأن تفاصيل الأمن العالمي، سوف نعمل مع أوكرانيا والجميع من أجل تحقيق سلام دائم".وتابع: "هذه حرب بايدن ويجب أن نعمل كثيرًا لإنهائها ووقف معاناة الأوكرانيين". وأشار ترامب إلى وجود "فرص معقولة" لإنهاء الصراع الأوكراني بعد الانتهاء من اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.وأكد ترامب أنه سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين اليوم، قائلا: "سأجري محادثة هاتفية مع بوتين بعد اجتماعي مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، قد نعقد اجتماعًا ثلاثيا أو لا. إذا لم يُعقد، سيستمر القتال. وإذا عُقد، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للتوصل إلى نتيجة".
محلل سياسي: ترامب اقتنع أن انضمام أوكرانيا للناتو لم يعد ممكنا بعد نجاح العملية العسكرية الروسية

© Sputnik . Sergey Bobylev
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
حصري
قال المحلل السياسي، محمد سعيد الرز، إن موضوع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي كان دائما مصدر أزمة كبيرة لروسيا التي تعتبره تهديدا لأمنها القومي، وشكل أحد أهم أسباب العملية العسكرية المستمرة، وكان من الطبيعي أن يأخذ حيزا واسعا في مفاوضات قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وأضاف الرز، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن فلاديمير زيلينسكي قام بعدة محاولات فاشلة لضمان الانضمام إلى الحلف بدعم أوروبي، فيما نجح الرئيس بوتين في تحقيق إنجاز على هذا الصعيد عبر تعزيز قناعة الرئيس ترامب بعدم جدوى هذا الانضمام إلى منظومة عسكرية يعتقد رئيس الولايات المتحدة أنها تستنزف الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى أن ترامب كان قد هدد حلفاءه الأوروبيين بزيادة إسهاماتهم المالية في موازنة الحلف.

وأوضح أن الرئيس بوتين لم يرفض انضمام أوكرانيا للحلف فقط، بل استطاع أن يثبت عدم جدوى الانضمام في المواجهة مع روسيا على مدى ثلاث سنوات تم خلالها ضخ كل أنواع الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا، لكن بالنتيجة حققت موسكو كل أهدافها سواء في استعادة أراضيها في دونباس، أو إعادة الاعتبار للغة الروسية، أو إسقاط كل محاولات عزلها وجعل آلاف العقوبات ضدها مجرد حبر على ورق، بدليل نموها الاقتصادي المتقدم وطلب الرئيس ترامب تفعيل الاتفاقات الاقتصادية والتجارة بين بلديهما.

واختتم المحلل السياسي تصريحه بالقول إنه يمكن القول الآن إن الرئيس ترامب كسب صورة السلام الذي يريده في أوكرانيا، فيما كسب الرئيس بوتين أهداف العملية العسكرية وموقع روسيا المتقدم إقليميا ودوليا، أما أوروبا فليس أمامها سوى التسليم بالأمر الواقع الأمريكي وازدياد شقة الخلاف بينها وبين أمريكا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، اليوم الاثنين، بأن التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون مستدامة، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد رؤية نهاية للصراع.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "كما تعلمون، عقدنا مؤخرا اجتماعا جيدا مع الرئيس الروسي".
وأعتقد أن هناك فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية". وأكد ترامب أن "زيارة بوتين إلى ألاسكا كانت أمرا رائعا"، وأن الرئيس بوتين يريد رؤية انتهاء الصراع.
وتابع: "سيكون لدينا سلام مستدام وذلك لا يمكن أن يحدث بشكل فوري، وسنجري اجتماعا مع سبعة قادة لدول كبرى كلهم يريدون تحقيق السلام".
وأضاف: "كل العالم يريد أن تنتهي هذه الحرب بمن فيهم بوتين وزيلينسكي، هناك العديد من الأمور التي سنبحثها مع القادة اليوم بشأن تفاصيل الأمن العالمي، سوف نعمل مع أوكرانيا والجميع من أجل تحقيق سلام دائم".
وتابع: "هذه حرب بايدن ويجب أن نعمل كثيرًا لإنهائها ووقف معاناة الأوكرانيين". وأشار ترامب إلى وجود "فرص معقولة" لإنهاء الصراع الأوكراني بعد الانتهاء من اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.
وأجاب ترامب عن سؤال حول ما إذا كان يجري بحث وجود قوات أوروبية في أوكرانيا: "ذلك قد يُعلن بعد لقائي مع قادة الاتحاد الأوروبي".
وأكد ترامب أنه سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين اليوم، قائلا: "سأجري محادثة هاتفية مع بوتين بعد اجتماعي مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، قد نعقد اجتماعًا ثلاثيا أو لا. إذا لم يُعقد، سيستمر القتال. وإذا عُقد، أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للتوصل إلى نتيجة".
