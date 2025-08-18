عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250818/ترامب-بوتين-وافق-على-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1103898945.html
ترامب: سنناقش مسألة "تبادل الأراضي" مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي
ترامب: سنناقش مسألة "تبادل الأراضي" مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق خلال قمة ألاسكا على ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T19:03+0000
2025-08-18T19:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وقال ترامب خلال لقائه بقادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي في البيت الأبيض: "نعول على الاتفاقيات التي ستعقب الاجتماع مع رؤساء الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي والتي ستؤدي إلى اجتماع ثلاثي مع روسيا، نريد عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأوكرنيا".وأوضح ترامب أنه سيتواصل مع الرئيس بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، مضيفًا: "أعتقد أننا سنعقد لقاءات قوية وجيدة، وربما ممتازة. سنحاول أن نفهم ما إذا كان بإمكاننا ترتيب اجتماع ثلاثي بعد ذلك".وأضاف: "سنناقش "التبادل المحتمل للأراضي" في الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، وأثناء مناقشة "التبادل المحتمل للأراضي" سيتم أخذ خط التماس الحالي على الجبهة في عين الاعتبار".وتابع: "أعتقد أن بوتين وزيلينسكي سيتمكنان من التوصل إلى شيء ما بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا".وأكد ترامب أنه تحدث مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين حول كل المواضيع المتعلقة بالصراع في أوكرانيا تقريبًا.وتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين بعد القمة الروسية الأمريكية، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.كما صرّح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، في وقت سابق، أنه خلال هذا الحدث ستُناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية المتعلقة بالصراع.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانيةتصويت... برأيك ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين- ترامب في ألاسكا؟
https://sarabic.ae/20250818/ترامب-السلام-الطويل-الأمد-هو-هدف-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1103895692.html
https://sarabic.ae/20250818/زيلينسكي-يجب-توافر-الظروف-الأمنية-لإجراء-الانتخابات-1103895603.html
19:03 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 19:31 GMT 18.08.2025)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق خلال قمة ألاسكا على ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة "تبادل محتمل للأراضي" في اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي.
وقال ترامب خلال لقائه بقادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي في البيت الأبيض: "نعول على الاتفاقيات التي ستعقب الاجتماع مع رؤساء الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي والتي ستؤدي إلى اجتماع ثلاثي مع روسيا، نريد عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأوكرنيا".
وأوضح ترامب أنه سيتواصل مع الرئيس بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، مضيفًا: "أعتقد أننا سنعقد لقاءات قوية وجيدة، وربما ممتازة. سنحاول أن نفهم ما إذا كان بإمكاننا ترتيب اجتماع ثلاثي بعد ذلك".

وتابع: "ناقشت العديد من المواضيع والقضايا العالقة مع زيلينسكي، بوتين وافق في قمة ألاسكا على أن روسيا ستقبل "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا".

وأضاف: "سنناقش "التبادل المحتمل للأراضي" في الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، وأثناء مناقشة "التبادل المحتمل للأراضي" سيتم أخذ خط التماس الحالي على الجبهة في عين الاعتبار".
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية
17:47 GMT
وتابع: "أعتقد أن بوتين وزيلينسكي سيتمكنان من التوصل إلى شيء ما بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا".

وأضاف: "الخطوة التالية هي اجتماع ثلاثي مع روسيا وأوكرانيا. أتوقع التوصل إلى اتفاقيات في الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي بشأن جميع القضايا تقريبا بما في ذلك الأمن".

وأكد ترامب أنه تحدث مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين حول كل المواضيع المتعلقة بالصراع في أوكرانيا تقريبًا.

وتابع: "نود جميعا التوصل إلى وقف لإطلاق النار بينما نعمل على تحقيق سلام دائم. لدينا طرفان راغبان في السلام وسنرى خلال أسبوع أو أسبوعين قدرتنا على إنجاز الأمر".

وتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين بعد القمة الروسية الأمريكية، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.

ويلتقي ترامب بعد ذلك بقادة أوروبيين، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: يجب توافر الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات
17:45 GMT
كما صرّح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، في وقت سابق، أنه خلال هذا الحدث ستُناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية المتعلقة بالصراع.

ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.

وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"
ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية
تصويت... برأيك ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين- ترامب في ألاسكا؟
