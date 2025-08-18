https://sarabic.ae/20250818/ترامب-بوتين-وافق-على-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1103898945.html

ترامب: سنناقش مسألة "تبادل الأراضي" مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي

ترامب: سنناقش مسألة "تبادل الأراضي" مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق خلال قمة ألاسكا على ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب خلال لقائه بقادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي في البيت الأبيض: "نعول على الاتفاقيات التي ستعقب الاجتماع مع رؤساء الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي والتي ستؤدي إلى اجتماع ثلاثي مع روسيا، نريد عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأوكرنيا".وأوضح ترامب أنه سيتواصل مع الرئيس بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين، مضيفًا: "أعتقد أننا سنعقد لقاءات قوية وجيدة، وربما ممتازة. سنحاول أن نفهم ما إذا كان بإمكاننا ترتيب اجتماع ثلاثي بعد ذلك".وأضاف: "سنناقش "التبادل المحتمل للأراضي" في الاجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، وأثناء مناقشة "التبادل المحتمل للأراضي" سيتم أخذ خط التماس الحالي على الجبهة في عين الاعتبار".وتابع: "أعتقد أن بوتين وزيلينسكي سيتمكنان من التوصل إلى شيء ما بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا".وأكد ترامب أنه تحدث مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين حول كل المواضيع المتعلقة بالصراع في أوكرانيا تقريبًا.وتوجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين بعد القمة الروسية الأمريكية، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.كما صرّح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، في وقت سابق، أنه خلال هذا الحدث ستُناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية المتعلقة بالصراع.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانيةتصويت... برأيك ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين- ترامب في ألاسكا؟

