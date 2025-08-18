https://sarabic.ae/20250818/ترامب-السلام-الطويل-الأمد-هو-هدف-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1103895692.html

ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية

ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون مستدامة، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد رؤية انتهاء الصراع. 18.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-18T17:47+0000

2025-08-18T17:47+0000

2025-08-18T18:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/01/1098293294_0:64:1674:1006_1920x0_80_0_0_b22163502214d59450048b12f79552ae.jpg

وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "كما تعلمون، عقدنا مؤخرا اجتماعا جيدا مع الرئيس الروسي. وأعتقد أن هناك فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية".وأكد ترامب أن "زيارة بوتين إلى ألاسكا كانت "أمرا رائعا"، وأن الرئيس بوتين يريد رؤية انتهاء الصراع".وتابع: "سيكون لدينا سلام مستدام وذلك لا يمكن أن يحدث بشكل فوري، وسنجري اجتماعا مع سبعة قادة لدول كبرى كلهم يريدون تحقيق السلام".وأضاف: "كل العالم يريد أن تنتهي هذه الحرب بمن فيهم بوتين وزيلينسكي، هناك العديد من الأمور التي سنبحثها مع القادة اليوم بشأن تفاصيل الأمن العالمي، سوف نعمل مع أوكرانيا والجميع من أجل تحقيق سلام دائم".وأشار ترامب إلى أنه هناك وجود "فرص معقولة" لإنهاء الصراع الأوكراني بعد الانتهاء من اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.وبعد القمة الروسية الأمريكية، توجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.كما صرّح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، أنه خلال هذا الحدث ستُناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية المتعلقة بالصراع.ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانيةتصويت... برأيك ما مصير زيلينسكي في حال رفضه نتائج قمة بوتين- ترامب في ألاسكا؟

https://sarabic.ae/20250818/تصويت-برأيك-ما-مصير-زيلينسكي-في-حال-رفضه-نتائج-قمة-بوتين--ترامب-في-ألاسكا؟-1103873175.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية