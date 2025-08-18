https://sarabic.ae/20250818/ترامب-السلام-الطويل-الأمد-هو-هدف-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1103895692.html
ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية
ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون مستدامة، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد رؤية انتهاء الصراع. 18.08.2025, سبوتنيك عربي
روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"
ترامب: السلام الطويل الأمد هو هدف تسوية الأزمة الأوكرانية
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون مستدامة، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد رؤية انتهاء الصراع.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "كما تعلمون، عقدنا مؤخرا اجتماعا جيدا مع الرئيس الروسي. وأعتقد أن هناك فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية".
وأكد ترامب أن "زيارة بوتين إلى ألاسكا كانت "أمرا رائعا"، وأن الرئيس بوتين يريد رؤية انتهاء الصراع".
وتابع: "سيكون لدينا سلام مستدام وذلك لا يمكن أن يحدث بشكل فوري، وسنجري اجتماعا مع سبعة قادة لدول كبرى كلهم يريدون تحقيق السلام".
وأضاف: "كل العالم يريد أن تنتهي هذه الحرب بمن فيهم بوتين وزيلينسكي، هناك العديد من الأمور التي سنبحثها مع القادة اليوم بشأن تفاصيل الأمن العالمي، سوف نعمل مع أوكرانيا والجميع من أجل تحقيق سلام دائم".
وتابع: "هذه حرب بايدن ويجب أن نعمل كثيرا لإنهائها ووقف معاناة الأوكرانيين".
وأشار ترامب إلى أنه هناك وجود "فرص معقولة" لإنهاء الصراع الأوكراني بعد الانتهاء من اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.
وأجاب ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كان يجري بحث وجود قوات أوروبية في أوكرانيا: "ذلك قد يعلن بعد لقائي مع قادة الاتحاد الأوروبي".
وبعد القمة الروسية الأمريكية، توجه فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة نحو إنهاء الصراع الأوكراني.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب بعد ذلك بقادة أوروبيين، حيث أُعلن عن مشاركة كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب.
كما صرّح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، أنه خلال هذا الحدث ستُناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الإقليمية المتعلقة بالصراع.
ويوم الجمعة الماضية، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وجرى اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات
بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.