زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضات

زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضات

سبوتنيك عربي

أقر فلاديمير زيلينسكي لأول مرة، اليوم الثلاثاء، بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار في أوكرانيا كشرط لاستئناف المفاوضات، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد...

موسكو –سبوتنيك. وقال زيلينسكي في إحاطة إعلامية، "إذا بدأت أوكرانيا بوضع شروط عالمية للاجتماع، فسيكون لدى الروس مئة شرط. أعتقد أنه بدون أي شروط، يمكننا الاجتماع والتفكير في التطورات اللاحقة الممكنة لإنهاء الحرب".وتابع: "الضمانات الأمنية: سيكون هناك المزيد والمزيد من التفاصيل بشأنها، حيث سيتم إضفاء الطابع الرسمي على كل هذا على الورق بطريقة ما في الأسبوع المقبل أو الأيام العشرة المقبلة".في وقت سابق أمس، انتهى الاجتماع متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.يوم الاثنين، استقبل ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير.كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشاركتهم في الاجتماع.

