ترامب يقول إنه بدأ ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا

القاهرة –سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" عقب اجتماع أجراه مع زيلينسكي وقادة أوربيين: "لقد عقدت اجتماعا جيدا للغاية مع الضيوف الكرام، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في البيت الأبيض، والذي انتهى باجتماع آخر في المكتب البيضاوي".وتابع ترامب: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا وأوكرانيا. في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي".وأشار إلى أنه، بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ. مرة أخرى، كانت هذه خطوة مبكرة ممتازة في حرب مستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات".واختتم قائلا، "نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ينسقون مع روسيا وأوكرانيا".

