الكرملين: ترامب أطلع بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة أوروبا
الكرملين: ترامب أطلع بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. 18.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف أوشاكوف، "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.في وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاطع المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووفقا لصحيفة بيلد، واصل ترامب المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين.وأكد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، أن ترامب أجرى بالفعل محادثة هاتفية مع بوتين خلال وجوده مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.
الكرملين: ترامب أطلع بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة أوروبا

22:21 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 22:22 GMT 18.08.2025)
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف، "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".

وتابع، "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".

وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.
كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
إعلام: ترامب ترك اجتماعه مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي ليتحدث هاتفيا مع بوتين
21:46 GMT
في وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاطع المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لصحيفة بيلد، واصل ترامب المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين.
وأكد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، أن ترامب أجرى بالفعل محادثة هاتفية مع بوتين خلال وجوده مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.
