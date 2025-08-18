https://sarabic.ae/20250818/الكرملين-ترامب-أطلع-بوتين-على-المفاوضات-مع-زيلينسكي-وقادة-أوروبا-1103902727.html
الكرملين: ترامب أطلع بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة أوروبا
الكرملين: ترامب أطلع بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T22:21+0000
2025-08-18T22:21+0000
2025-08-18T22:22+0000
روسيا
ترامب
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وأضاف أوشاكوف، "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.في وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاطع المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووفقا لصحيفة بيلد، واصل ترامب المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين.وأكد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، أن ترامب أجرى بالفعل محادثة هاتفية مع بوتين خلال وجوده مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.
https://sarabic.ae/20250818/تقارير-ترامب-ترك-اجتماعه-مع-القادة-الأوروبيين-وزيلينسكي-ليتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-1103902557.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي
روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي
الكرملين: ترامب أطلع بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة أوروبا
22:21 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 22:22 GMT 18.08.2025)
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف، "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع، "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.
كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
في وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاطع المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لصحيفة بيلد، واصل ترامب المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي بعد المكالمة الهاتفية مع بوتين.
وأكد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، أن ترامب أجرى بالفعل محادثة هاتفية مع بوتين خلال وجوده مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.