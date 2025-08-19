عربي
بوتين يطلع ولي العهد السعودي بنتائج اتصالاته مع ترامب - عاجل
ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا
ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا، معربا عن ثقته بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال ترامب خلال مقابلة: "روسيا قوة عسكرية عظمى كما تعلمون، سواء أعجب ذلك الناس أم لا، إنها دولة قوية".وتابع ترامب تعليقا على احتمال انضمام كييف إلى الحلف: "لن يكونوا جزءا من حلف شمال الأطلسي. أعتقد أن الجميع متعب من هذه الحرب".وأضاف: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا. منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير".وأكد ترامب أنه يستحيل لأوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم أو الانضمام إلى حلف الناتو، قائلا: "من المستحيل حدوث الأمرين".وتابع: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه (التوصل لاتفاق). لا أخطط للمشاركة في أول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي حتى يتم الاجتماع في صيغة ثنائية".وأضاف: "لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين والأهم أن أنهي معه هذه الحرب، وإذا لم تنتهي الحرب سيكون الوضع معقدا".وتابع ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض". وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تم السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".ولفت ترامب إلى أنه "لم يجرِ اتصالا هاتفيا مع الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع القادة الأوروبيين احتراما له، مؤكدا أن "الرئيس بوتين تلقى مكالمتي أمس بكل ترحيب".وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا

12:16 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 13:17 GMT 19.08.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا، معربا عن ثقته بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ترامب خلال مقابلة: "روسيا قوة عسكرية عظمى كما تعلمون، سواء أعجب ذلك الناس أم لا، إنها دولة قوية".
وتابع ترامب تعليقا على احتمال انضمام كييف إلى الحلف: "لن يكونوا جزءا من حلف شمال الأطلسي. أعتقد أن الجميع متعب من هذه الحرب".
وأضاف: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا. منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر
11:15 GMT
وأكد ترامب أنه يستحيل لأوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم أو الانضمام إلى حلف الناتو، قائلا: "من المستحيل حدوث الأمرين".
وتابع: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه (التوصل لاتفاق). لا أخطط للمشاركة في أول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي حتى يتم الاجتماع في صيغة ثنائية".
وأضاف: "لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين والأهم أن أنهي معه هذه الحرب، وإذا لم تنتهي الحرب سيكون الوضع معقدا".
وتابع ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
12:28 GMT

وقال ترامب ردا على سؤال حول موقف المشاركين (الزعماء الأوروبيين) في الاجتماع من ضرورة تقديم كييف تنازلات إقليمية: "لقد تفهموا".

وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تم السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
ترامب يتصل ببوتين... أبرز المعلومات حول محادثات الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي وقادة أوروبا
06:28 GMT
ولفت ترامب إلى أنه "لم يجرِ اتصالا هاتفيا مع الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع القادة الأوروبيين احتراما له، مؤكدا أن "الرئيس بوتين تلقى مكالمتي أمس بكل ترحيب".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.
كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضات
أوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
