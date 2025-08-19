https://sarabic.ae/20250819/ترامب-أوكرانيا-لن-تكون-جزءا-من-حلف-الناتو---عاجل--1103918067.html

ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا

ترامب: روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قوة عسكرية عظمى سواء رضي العالم بذلك أم لا، معربا عن ثقته بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي...

وقال ترامب خلال مقابلة: "روسيا قوة عسكرية عظمى كما تعلمون، سواء أعجب ذلك الناس أم لا، إنها دولة قوية".وتابع ترامب تعليقا على احتمال انضمام كييف إلى الحلف: "لن يكونوا جزءا من حلف شمال الأطلسي. أعتقد أن الجميع متعب من هذه الحرب".وأضاف: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا. منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير".وأكد ترامب أنه يستحيل لأوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم أو الانضمام إلى حلف الناتو، قائلا: "من المستحيل حدوث الأمرين".وتابع: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه (التوصل لاتفاق). لا أخطط للمشاركة في أول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي حتى يتم الاجتماع في صيغة ثنائية".وأضاف: "لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين والأهم أن أنهي معه هذه الحرب، وإذا لم تنتهي الحرب سيكون الوضع معقدا".وتابع ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض". وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تم السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".ولفت ترامب إلى أنه "لم يجرِ اتصالا هاتفيا مع الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع القادة الأوروبيين احتراما له، مؤكدا أن "الرئيس بوتين تلقى مكالمتي أمس بكل ترحيب".وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا

