https://sarabic.ae/20250819/لافروف-بوتين-وترامب-أكدا-أن-الأزمة-حول-أوكرانيا-يجب-ألا-تتكرر---عاجل-1103915616.html

لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر

لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أكدا خلال المحادثة الهاتفية مساء أمس،... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T11:15+0000

2025-08-19T11:15+0000

2025-08-19T11:53+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

قمة ألاسكا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784554_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_7a44418f6e6217b97d911f5d1f09a3c9.jpg

وقال لافروف خلال مقابلة: "الهدف هو ضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، وتأمين الحقوق المشروعة لجميع الدول في هذه المنطقة والشعوب التي تعيش فيها، وتم تأكيد هذا التفاهم خلال المحادثة الهاتفية التي جرت مساء أمس بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب".وتابع لافروف: "قمة ألاسكا أظهرت التزام الإدارة الأمريكية الصادق بعدم إجراء هذه التسوية بهدف تهيئة أوكرانيا للحرب مجددا، كما حدث بعد اتفاقيات مينسك، بل تحديدًا لضمان عدم تكرار هذه الأزمة، وضمان الحقوق المشروعة لجميع الدول الواقعة في هذا الجزء من العالم وجميع الشعوب التي تسكن هذه الدول".وأردف، قائلا: "أود أن أذكركم مرة أخرى بأننا نثمن الفهم الذي تظهره الإدارة الأمريكية، على عكس الأوروبيين، والتي تسعى بصدق إلى الوصول إلى جوهر المشكلة وحل الأسباب الجذرية للأزمة التي خلقها الغرب، بقيادة إدارة جو بايدن السابقة، في أوكرانيا من أجل استخدامها كأداة لاحتواء روسيا وقمعها وإلحاق ما يسمى بـ"الهزيمة الاستراتيجية" بها".وتابع: "عندما تحدث هؤلاء المندوبون في واشنطن عن ضرورة البدء بإعداد ضمانات أمنية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، ضمانات أمنية لأوروبا، وتحدث (كير) ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، وآخرون، عن هذا الأمر، لم يتطرق أحد قط إلى أمن روسيا".وأشار إلى أن "وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي استشهد بها تتطلب توفير الأمن بشكل يناسب الجميع".واستذكر لافروف أقوال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، بشأن الاتفاقيات بين الاتحاد السوفييتي وفنلندا في عام 1944، وأشار إلى أن فنلندا في ذلك الوقت "التي كانت تقاتل إلى جانب ألمانيا النازية، وقعت الاتفاقيات ذات الصلة مع الاتحاد السوفييتي".وأشار إلى أن إعلان السيادة الوطنية نص بوضوح على وضع الدولة الأوكرانية الخالية من الأسلحة النووية والمحايدة وغير المنحازة.وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لم يكن لديها هدف الاستيلاء على الأراضي، سواء كانت شبه جزيرة القرم أو دونباس أو نوفوروسيا (زابوروجيه وخيرسون)، بل سعت إلى حماية الروس".وأَضاف لافروف، في تصريحات لقناة "روسيا 24": "أود أن أؤكد مجددا أننا لم نتحدث قط عن مجرد الاستيلاء على بعض الأراضي، لم تكن القرم، ولا دونباس، ولا نوفوروسيا كأراض هدفنا أبدا".وبين لافروف، أن الأجواء كانت جيدة للغاية في محادثات ألاسكا، وهو ما انعكس في تصريحات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب.وأردف: "كان واضحا أن الرئيس الأمريكي وفريقه يسعون بصدق، أولا، إلى تحقيق نتيجة طويلة الأمد ومستدامة وموثوقة، على عكس الأوروبيين الذين كانوا يرددون آنذاك في كل مكان أن الحل الوحيد هو وقف إطلاق النار، ثم سيواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة".ووصف الزعيمان الاجتماع بالإيجابي، وفي أعقاب القمة، أكد الرئيس الروسي أنه من الممكن التوصل إلى نهاية للصراع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية طويلة الأمد.قمة "ألاسكا" شكلت برنامج عمل للقاءات البيت الأبيض.. باحث: بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضاتترامب يقول إنه بدأ ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا

https://sarabic.ae/20250819/لافروف-كان-واضحا-من-لقاء-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-أن-فريق-واشنطن-يريد-تحقيق-نتيجة-طويلة-الأمد-1103910633.html

https://sarabic.ae/20250819/إعلام-واشنطن-وأوروبا-ستقدمان-ضمانات-أمنية-لكييف-تمهيدا-للقاء-محتمل-بين-بوتين-وزيلينسكي--1103910737.html

https://sarabic.ae/20250819/خبير-في-العلاقات-الدولية-زيلينسكي-حضر-اجتماع-البيت-الأبيض-متنازلا-بشكل-واضح-1103909077.html

https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يتصل-ببوتين-أبرز-المعلومات-حول-محادثات-الرئيس-الأمريكي-مع-زيلينسكي-وقادة-أوروبا-1103905758.html

https://sarabic.ae/20250819/إعلام-ترامب-سخر-من-أجود-أزياء-زيلينسكي-1103905175.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, قمة ألاسكا