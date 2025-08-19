https://sarabic.ae/20250819/باحث-قمة-ألاسكا-شكلت-برنامج-عمل-للقاءات-البيت-الأبيض-وبوتين-وضع-حجر-الأساس-للمفاوضات-1103906392.html
قمة "ألاسكا" شكلت برنامج عمل للقاءات البيت الأبيض.. باحث: بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضات
قمة "ألاسكا" شكلت برنامج عمل للقاءات البيت الأبيض.. باحث: بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضات
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث في الشأن الدولي والخبير في الشأن الأوروبي من فرنسا محمد عبد الله إلى لقاء ترامب وزيلينسكي وحلفائه الأوروبيين في البيت الأبيض، معتبرا أن "ما جرى في... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T07:01+0000
2025-08-19T07:01+0000
2025-08-19T07:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
فلاديمير بوتين
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_2afde9726eab4be38f8ab1085de3f360.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد عبد الله أن "بوتين حقق نقاطا كبيرة باللاءات التي وضعها ومنها: لا للحلف الأطلسي، وشبه جزيرة القرم غير خاضعة للمفاوضات وعلى أوكرانيا التخلي عن قسم من أراضيها"، معتبرا أنها على "طريق التحقق إذا ما كتب لهذه المفاوضات أن تستمر".وتابع عبد الله أنه "في حال تخلى ترامب عن الأوروبيين فإن الجميع سيكون خاسرا، لأن أوروبا غير قادرة وحدها على الاستمرار في الحرب"، قائلا إن "أوروبا لا تستطيع عرقلة أي حل في أوكرانيا إذا كانت الولايات المتحدة خارج المعركة".كما رأى ضيف "سبوتنيك"، أن "جمع ترامب لزيلينسكي والقادة الأوروبيين على الطاولة بدا وكأنهم أشبه بصف داخل مدرسة".وأضاف أوشاكوف، "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يتصل-ببوتين-أبرز-المعلومات-حول-محادثات-الرئيس-الأمريكي-مع-زيلينسكي-وقادة-أوروبا-1103905758.html
https://sarabic.ae/20250819/إعلام-ترامب-سخر-من-أجود-أزياء-زيلينسكي-1103905175.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b27f3eb9a108a632fdc0fd68cae16c4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, فلاديمير بوتين, حصري, تقارير سبوتنيك
قمة "ألاسكا" شكلت برنامج عمل للقاءات البيت الأبيض.. باحث: بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضات
07:01 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 07:02 GMT 19.08.2025)
حصري
تطرق الباحث في الشأن الدولي والخبير في الشأن الأوروبي من فرنسا محمد عبد الله إلى لقاء ترامب وزيلينسكي وحلفائه الأوروبيين في البيت الأبيض، معتبرا أن "ما جرى في قمة "ألاسكا" كان أشبه ببرنامج عمل للبيت الأبيض"، لافتا إلى أن "بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضات".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد عبد الله أن "بوتين حقق نقاطا كبيرة باللاءات التي وضعها ومنها: لا للحلف الأطلسي، وشبه جزيرة القرم غير خاضعة للمفاوضات وعلى أوكرانيا التخلي عن قسم من أراضيها"، معتبرا أنها على "طريق التحقق إذا ما كتب لهذه المفاوضات
أن تستمر".
وكشف عن أن "الانطباع السائد اليوم بعد قمة "ألاسكا" في فرنسا مثلا يتأرجح بين الأمل والشك في المفاوضات"، مرجحا أن "يلتزم ترامب بما وعد به"، مشيرا إلى أنه "أقرب إلى بوتين من القادة الأوروبيين".
وتابع عبد الله أنه "في حال تخلى ترامب عن الأوروبيين فإن الجميع سيكون خاسرا، لأن أوروبا غير قادرة وحدها على الاستمرار في الحرب"، قائلا إن "أوروبا لا تستطيع عرقلة أي حل في أوكرانيا
إذا كانت الولايات المتحدة خارج المعركة".
كما رأى ضيف "سبوتنيك"، أن "جمع ترامب لزيلينسكي والقادة الأوروبيين على الطاولة بدا وكأنهم أشبه بصف داخل مدرسة".
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف، "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع، "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.
كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.