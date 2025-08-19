https://sarabic.ae/20250819/باحث-قمة-ألاسكا-شكلت-برنامج-عمل-للقاءات-البيت-الأبيض-وبوتين-وضع-حجر-الأساس-للمفاوضات-1103906392.html

قمة "ألاسكا" شكلت برنامج عمل للقاءات البيت الأبيض.. باحث: بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضات

تطرق الباحث في الشأن الدولي والخبير في الشأن الأوروبي من فرنسا محمد عبد الله إلى لقاء ترامب وزيلينسكي وحلفائه الأوروبيين في البيت الأبيض، معتبرا أن "ما جرى في... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد عبد الله أن "بوتين حقق نقاطا كبيرة باللاءات التي وضعها ومنها: لا للحلف الأطلسي، وشبه جزيرة القرم غير خاضعة للمفاوضات وعلى أوكرانيا التخلي عن قسم من أراضيها"، معتبرا أنها على "طريق التحقق إذا ما كتب لهذه المفاوضات أن تستمر".وتابع عبد الله أنه "في حال تخلى ترامب عن الأوروبيين فإن الجميع سيكون خاسرا، لأن أوروبا غير قادرة وحدها على الاستمرار في الحرب"، قائلا إن "أوروبا لا تستطيع عرقلة أي حل في أوكرانيا إذا كانت الولايات المتحدة خارج المعركة".كما رأى ضيف "سبوتنيك"، أن "جمع ترامب لزيلينسكي والقادة الأوروبيين على الطاولة بدا وكأنهم أشبه بصف داخل مدرسة".وأضاف أوشاكوف، "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.

