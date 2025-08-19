ترامب يتصل ببوتين... أبرز المعلومات حول محادثات الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي وقادة أوروبا
06:28 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 06:43 GMT 19.08.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
تصدرت المفاوصات التي أجراها الرئيس الأمريكي ودونالد ترامب، مع قادة أوروبا وفلاديمير زيلينسكي، عناوين الأخبار حول العالم، حيث أجرى ترامب على خلفية هذه المحادثات اتصالا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلعه فيها على أهم المستجدات المرتبطة بإيجاد طريقة لحل الصراع في أوكرانيا.
أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف، "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.
كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
أهم المستجدات حول مفاوضات ترامب مع قادة أوروبا وزيلينسكي
تحدث ترامب عن "فرصة معقولة" لإنهاء الصراع الأوكراني عقب اجتماعه مع زيلينسكي وقادة أوروبيين. لم يُجب زيلينسكي على سؤال ما إذا كان مستعدًا لتنازلات إقليمية.
صرح ترامب بأن آفاق حل الصراع الأوكراني ستُحدد خلال "أسبوع أو أسبوعين". وأضاف زيلينسكي أن القضايا الإقليمية ستُناقش في اجتماع ثلاثي.
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاطع المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمهما للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا.
كتب ترامب لاحقًا أنه بدأ التحضير لاجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي، وسيتم تحديد مكانه لاحقًا. كما قال إن اجتماعًا ثلاثيًا لرؤساء روسيا والولايات المتحدة وزيلينسكي سيُعقد بعد اجتماع بوتين وزيلينسكي.
يأمل ترامب في عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي قبل نهاية أغسطس، بحسب وسائل إعلام غربية.
أقرّ زيلينسكي لأول مرة بأنه لن يُصرّ على وقف إطلاق النار كشرط لمواصلة المفاوضات مع روسيا.
صرح ماكرون بأن مكان اللقاء الثنائي بين بوتين وزيلينسكي سيُحدَّد "في الساعات المقبلة".
بعد لقاء ترامب وزيلينسكي، بدأت وسائل الإعلام العالمية تُقارن لقاءات البيت الأبيض، مشيرةً إلى أن الأخير كان أكثر ودية.
ويوم أمس الإثنين، استضاف ترامب زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض، وفي وقت سابق، لم يستبعد إمكانية عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي في المستقبل في حال نجاح المحادثات.
كييف تصعد من استفزازاتها قبيل المحادثات في البيت الأبيض
وفي يوم المحادثات في واشنطن، هاجمت كييف منشآت البنية التحتية الاستراتيجية الروسية، ويوم الأحد، أحبطت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية هجوما إرهابيا شنته طائرة هجومية أوكرانية بدون طيار من طراز "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الإثنين، بإحباط محاولة أخرى من قِبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتفجير قنبلة شديدة التدمير على جسر القرم.
وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، يوم اجتماع في البيت الأبيض، بتعليق إمدادات النفط إلى المجر لأجل غير مسمى، بسبب هجوم أوكرانيا على خط أنابيب دروجبا، الذي كان يستخدم لنقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.