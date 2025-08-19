https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يتصل-ببوتين-أبرز-المعلومات-حول-محادثات-الرئيس-الأمريكي-مع-زيلينسكي-وقادة-أوروبا-1103905758.html

ترامب يتصل ببوتين... أبرز المعلومات حول محادثات الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي وقادة أوروبا

ترامب يتصل ببوتين... أبرز المعلومات حول محادثات الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي وقادة أوروبا

تصدرت المفاوصات التي أجراها الرئيس الأمريكي ودونالد ترامب، مع قادة أوروبا وفلاديمير زيلينسكي، عناوين الأخبار حول العالم، حيث أجرى ترامب على خلفية هذه المحادثات... 19.08.2025

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين: الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.أهم المستجدات حول مفاوضات ترامب مع قادة أوروبا وزيلينسكيويوم أمس الإثنين، استضاف ترامب زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض، وفي وقت سابق، لم يستبعد إمكانية عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي في المستقبل في حال نجاح المحادثات.كييف تصعد من استفزازاتها قبيل المحادثات في البيت الأبيضوفي يوم المحادثات في واشنطن، هاجمت كييف منشآت البنية التحتية الاستراتيجية الروسية، ويوم الأحد، أحبطت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية هجوما إرهابيا شنته طائرة هجومية أوكرانية بدون طيار من طراز "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية.وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، يوم اجتماع في البيت الأبيض، بتعليق إمدادات النفط إلى المجر لأجل غير مسمى، بسبب هجوم أوكرانيا على خط أنابيب دروجبا، الذي كان يستخدم لنقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا

