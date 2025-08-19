https://sarabic.ae/20250819/إعلام-ترامب-سخر-من-أجود-أزياء-زيلينسكي-1103905175.html
إعلام: ترامب سخر من "أجود أزياء زيلينسكي"
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن فلاديمير زيلينسكي، قال خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إنه حضر المحادثات مرتديا "أفضل بدلاته".
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال اجتماع يوم الإثنين، قال ترامب لزيلينسكي ساخرا، إنه معجب ببدلته السوداء ذات الطابع العسكري.وكتبت صحيفة "ذا سان": "يبدو أن (زيلينسكي) أخبر دونالد ترامب أنه يرتدي "أفضل بدلة" لديه".وفي وقت سابق، ذكر إعلام غربي، أن زيلينسكي غير زيه العسكري إلى "شيء يشبه البدلة".وفي يوم المحادثات في واشنطن، هاجمت كييف منشآت البنية التحتية الاستراتيجية الروسية، ويوم الأحد، أحبطت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية هجوما إرهابيا شنته طائرة هجومية أوكرانية بدون طيار من طراز "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية. وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، يوم اجتماع في البيت الأبيض، بتعليق إمدادات النفط إلى المجر لأجل غير مسمى، بسبب هجوم أوكرانيا على خط أنابيب دروجبا، الذي كان يستخدم لنقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال اجتماع يوم الإثنين، قال ترامب لزيلينسكي ساخرا، إنه معجب ببدلته السوداء ذات الطابع العسكري.
وكتبت صحيفة "ذا سان": "يبدو أن (زيلينسكي) أخبر دونالد ترامب أنه يرتدي "أفضل بدلة" لديه".
وفي وقت سابق، ذكر إعلام غربي، أن زيلينسكي غير زيه العسكري إلى "شيء يشبه البدلة".
ويوم أمس الإثنين، استضاف ترامب زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض، وفي وقت سابق، لم يستبعد إمكانية عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي في المستقبل في حال نجاح المحادثات.
وفي يوم المحادثات في واشنطن، هاجمت كييف منشآت البنية التحتية الاستراتيجية الروسية، ويوم الأحد، أحبطت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية هجوما إرهابيا شنته طائرة هجومية أوكرانية بدون طيار من طراز "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الإثنين، بإحباط محاولة أخرى من قِبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتفجير قنبلة شديدة التدمير على جسر القرم.
وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، يوم اجتماع في البيت الأبيض، بتعليق إمدادات النفط إلى المجر لأجل غير مسمى، بسبب هجوم أوكرانيا على خط أنابيب دروجبا، الذي كان يستخدم لنقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.