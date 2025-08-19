إعلام: ترامب سخر من "أجود أزياء زيلينسكي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:31 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/إعلام-ترامب-سخر-من-أجود-أزياء-زيلينسكي-1103905175.html
إعلام: ترامب سخر من "أجود أزياء زيلينسكي"
إعلام: ترامب سخر من "أجود أزياء زيلينسكي"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن فلاديمير زيلينسكي، قال خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إنه حضر المحادثات مرتديا "أفضل بدلاته". 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T05:50+0000
2025-08-19T05:50+0000
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال اجتماع يوم الإثنين، قال ترامب لزيلينسكي ساخرا، إنه معجب ببدلته السوداء ذات الطابع العسكري.وكتبت صحيفة "ذا سان": "يبدو أن (زيلينسكي) أخبر دونالد ترامب أنه يرتدي "أفضل بدلة" لديه".وفي وقت سابق، ذكر إعلام غربي، أن زيلينسكي غير زيه العسكري إلى "شيء يشبه البدلة".وفي يوم المحادثات في واشنطن، هاجمت كييف منشآت البنية التحتية الاستراتيجية الروسية، ويوم الأحد، أحبطت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية هجوما إرهابيا شنته طائرة هجومية أوكرانية بدون طيار من طراز "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية. وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، يوم اجتماع في البيت الأبيض، بتعليق إمدادات النفط إلى المجر لأجل غير مسمى، بسبب هجوم أوكرانيا على خط أنابيب دروجبا، الذي كان يستخدم لنقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250819/إعلام-زيلينسكي-لم-يرفض-تبادل-الأراضي-خلال-محادثاته-مع-ترامب-1103904013.html
https://sarabic.ae/20250818/انفجار-مسيرة-أوكرانية-فوق-محطة-سمولينسك-للطاقة-النووية-تسبب-بإتلاف-نوافذ-مبنى-وحدة-الطاقة-رقم-3-1103866050.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3875d1a4bb1592078163ee6db860be32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا

إعلام: ترامب سخر من "أجود أزياء زيلينسكي"

05:50 GMT 19.08.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن فلاديمير زيلينسكي، قال خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إنه حضر المحادثات مرتديا "أفضل بدلاته".
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال اجتماع يوم الإثنين، قال ترامب لزيلينسكي ساخرا، إنه معجب ببدلته السوداء ذات الطابع العسكري.
وكتبت صحيفة "ذا سان": "يبدو أن (زيلينسكي) أخبر دونالد ترامب أنه يرتدي "أفضل بدلة" لديه".
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
إعلام: زيلينسكي لم يرفض تبادل الأراضي خلال محادثاته مع ترامب
03:49 GMT
وفي وقت سابق، ذكر إعلام غربي، أن زيلينسكي غير زيه العسكري إلى "شيء يشبه البدلة".

ويوم أمس الإثنين، استضاف ترامب زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض، وفي وقت سابق، لم يستبعد إمكانية عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي في المستقبل في حال نجاح المحادثات.

محطة سمولينسكايا: تقع فى مقاطعة سمولينسك وتتكون المحطة من ثلاث وحدات بنيت فى عام 1982 و 1985 و 1990. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"
أمس, 06:40 GMT
وفي يوم المحادثات في واشنطن، هاجمت كييف منشآت البنية التحتية الاستراتيجية الروسية، ويوم الأحد، أحبطت أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية هجوما إرهابيا شنته طائرة هجومية أوكرانية بدون طيار من طراز "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الإثنين، بإحباط محاولة أخرى من قِبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتفجير قنبلة شديدة التدمير على جسر القرم.

وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، يوم اجتماع في البيت الأبيض، بتعليق إمدادات النفط إلى المجر لأجل غير مسمى، بسبب هجوم أوكرانيا على خط أنابيب دروجبا، الذي كان يستخدم لنقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.
زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضات
أوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала