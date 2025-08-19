https://sarabic.ae/20250819/إعلام-زيلينسكي-لم-يرفض-تبادل-الأراضي-خلال-محادثاته-مع-ترامب-1103904013.html
إعلام: زيلينسكي لم يرفض تبادل الأراضي خلال محادثاته مع ترامب
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن فلاديمير زيلينسكي لم يرفض فكرة تبادل الأراضي خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أوضح... 19.08.2025
الأخبار
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن فلاديمير زيلينسكي لم يرفض فكرة تبادل الأراضي خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أوضح أن تجاوز القيود الدستورية في أوكرانيا سيكون أمرا صعبا.
موسكو –سبوتنيك. وكان ترامب قد استضاف يوم الإثنين زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض
، وبحسب التقرير، قال زيلينسكي إنه قد ينظر في "مبادلات متناسبة".
في وقت سابق أمس، انتهى الاجتماع متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
يوم الاثنين، استقبل ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشاركتهم في الاجتماع.