روبيو: واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال اجتماع بوتين وترامب وزيلينسكي

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع الأوكراني خلال اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير... 19.08.2025

أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي

ترامب

فلاديمير بوتين

زيلينسكي

روسيا

موسكو –سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، "اقترح الرئيس لقاء زيلينسكي وبوتين، لذا نعمل على ذلك الآن لمحاولة ترتيب لقاء بينهما في مكان ما، وهو أمر سيكون، مرة أخرى، غير مسبوق".وتابع، أن واشنطن تعمل مع حلفائها الأوروبيين ودول خارج أوروبا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأشار روبيو إلى أن لقاء ترامب مع الزعماء الأوروبيين وزيلينسكي هو لحظة مهمة وحدث غير مسبوق.في وقت سابق أمس، انتهى الاجتماع متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.يوم الاثنين، استقبل ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير.كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشاركتهم في الاجتماع.

