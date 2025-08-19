https://sarabic.ae/20250819/روبيو-واشنطن-تأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-خلال-اجتماع-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-1103903871.html
روبيو: واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال اجتماع بوتين وترامب وزيلينسكي
روبيو: واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال اجتماع بوتين وترامب وزيلينسكي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع الأوكراني خلال اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي
ترامب
فلاديمير بوتين
زيلينسكي
روسيا
موسكو –سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، "اقترح الرئيس لقاء زيلينسكي وبوتين، لذا نعمل على ذلك الآن لمحاولة ترتيب لقاء بينهما في مكان ما، وهو أمر سيكون، مرة أخرى، غير مسبوق".وتابع، أن واشنطن تعمل مع حلفائها الأوروبيين ودول خارج أوروبا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأشار روبيو إلى أن لقاء ترامب مع الزعماء الأوروبيين وزيلينسكي هو لحظة مهمة وحدث غير مسبوق.في وقت سابق أمس، انتهى الاجتماع متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.يوم الاثنين، استقبل ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير.كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشاركتهم في الاجتماع.
روبيو: واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال اجتماع بوتين وترامب وزيلينسكي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع الأوكراني خلال اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
موسكو –سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين، "اقترح الرئيس لقاء زيلينسكي وبوتين، لذا نعمل على ذلك الآن لمحاولة ترتيب لقاء بينهما في مكان ما، وهو أمر سيكون، مرة أخرى، غير مسبوق".
وأضاف، "وإذا سارت الأمور على ما يرام، نأمل أن يكون الاجتماع القادم بين الرؤساء بوتين وترامب وزيلينسكي، حيث نأمل في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
وتابع، أن واشنطن تعمل مع حلفائها الأوروبيين ودول خارج أوروبا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
وأشار روبيو إلى أن لقاء ترامب مع الزعماء الأوروبيين وزيلينسكي هو لحظة مهمة وحدث غير مسبوق.
في وقت سابق أمس، انتهى الاجتماع متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
يوم الاثنين، استقبل ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة منذ الخلاف بينهما في فبراير.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مشاركتهم في الاجتماع.