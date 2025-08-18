https://sarabic.ae/20250818/انفجار-مسيرة-أوكرانية-فوق-محطة-سمولينسك-للطاقة-النووية-تسبب-بإتلاف-نوافذ-مبنى-وحدة-الطاقة-رقم-3-1103866050.html
انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"
انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"
أفادت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتينك"، بفتح قضية جنائية بحادثة انفجار طائرة أوكرانية مسيرة، تم اعتراضها فوق محطة... 18.08.2025
أفادت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتينك"، بفتح قضية جنائية بحادثة انفجار طائرة أوكرانية مسيرة، تم اعتراضها فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية، ما أدى إلى إتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"، فيما أدانت "روساتوم" الحادث مؤكدة أنه يشكل خطرا على السلامة النووية.
وذكرت مؤسسة "روساتوم" في بيان لها، أنه في 17 آب/أغسطس في تمام الساعة 00:23 بتوقيت موسكو، تم إسقاط مسيرة أوكرانية على أراضي الموقع الصناعي لمحطة سمولينسك للطاقة النووية في منطقة وحدة الطاقة الثالثة، حيث انفجرت المسيرة عند سقوطها مما أدى إلى إتلاف عدة نوافذ في المبنى. كانت الأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات.
وأكدت "روساتوم"، أن هذه "الهجمات الهجمات غير المسؤولة التي يشنها الجانب الأوكراني على المنشآت النووية السلمية في روسيا أو بالقرب منها، تشكل خطرًا شديدًا وتشكل مخاطر على السلامة النووية والإشعاعية".
ووفقا لمؤسسة "روساتوم" الحكومية
، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، على مدار الشهر الماضي، وبشكل شبه يومي، مهاجمة أراضي محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومدينة إينيرغودار، مما أدى إلى تضرر عدد من المرافق المساعدة لمحطة الطاقة النووية، ومقتل ثلاثة مدنيين.
وأضاف البيان: "تدين مؤسسة "روساتوم" بشدة هذه التصرفات غير المبررة وغير المسؤولة التي قام بها الجيش الأوكراني وتعتبرها غير مقبولة على الإطلاق.
وأكدت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم فتح قضية جنائية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي والتعدي على المنشآت النووية، وذلك على خلفية محاولة القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة سمولينسك للطاقة النووية.\
وبدوره، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أحبطت هجومًا إرهابيًا شنته طائرة أوكرانية بدون طيار من طراز "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية يوم الأحد.
وأضافت أن التحقيق جارٍ لتحديد هوية العسكريين الأوكرانيين المتورطين في الهجوم.