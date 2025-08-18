عربي
انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250818/انفجار-مسيرة-أوكرانية-فوق-محطة-سمولينسك-للطاقة-النووية-تسبب-بإتلاف-نوافذ-مبنى-وحدة-الطاقة-رقم-3-1103866050.html
انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"
انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"
سبوتنيك عربي
أفادت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتينك"، بفتح قضية جنائية بحادثة انفجار طائرة أوكرانية مسيرة، تم اعتراضها فوق محطة... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T06:40+0000
2025-08-18T07:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101469/90/1014699070_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_10e5eaaef2afca971989a921b13397fc.jpg
وذكرت مؤسسة "روساتوم" في بيان لها، أنه في 17 آب/أغسطس في تمام الساعة 00:23 بتوقيت موسكو، تم إسقاط مسيرة أوكرانية على أراضي الموقع الصناعي لمحطة سمولينسك للطاقة النووية في منطقة وحدة الطاقة الثالثة، حيث انفجرت المسيرة عند سقوطها مما أدى إلى إتلاف عدة نوافذ في المبنى. كانت الأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات.ووفقا لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، على مدار الشهر الماضي، وبشكل شبه يومي، مهاجمة أراضي محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومدينة إينيرغودار، مما أدى إلى تضرر عدد من المرافق المساعدة لمحطة الطاقة النووية، ومقتل ثلاثة مدنيين.وأكدت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم فتح قضية جنائية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي والتعدي على المنشآت النووية، وذلك على خلفية محاولة القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة سمولينسك للطاقة النووية.\وبدوره، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أحبطت هجومًا إرهابيًا شنته طائرة أوكرانية بدون طيار من طراز "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية يوم الأحد.وأضافت أن التحقيق جارٍ لتحديد هوية العسكريين الأوكرانيين المتورطين في الهجوم.
https://sarabic.ae/20250818/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-مخططا-أوكرانيا-لتفجير-جسر-القرم-1103865073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101469/90/1014699070_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_b825ad9a9393594c7ca6eb3c65d9b103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"

06:40 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 07:18 GMT 18.08.2025)
محطة سمولينسكايا: تقع فى مقاطعة سمولينسك وتتكون المحطة من ثلاث وحدات بنيت فى عام 1982 و 1985 و 1990.
محطة سمولينسكايا: تقع فى مقاطعة سمولينسك وتتكون المحطة من ثلاث وحدات بنيت فى عام 1982 و 1985 و 1990. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
تابعنا عبر
يتبع
أفادت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، لوكالة "سبوتينك"، بفتح قضية جنائية بحادثة انفجار طائرة أوكرانية مسيرة، تم اعتراضها فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية، ما أدى إلى إتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"، فيما أدانت "روساتوم" الحادث مؤكدة أنه يشكل خطرا على السلامة النووية.
وذكرت مؤسسة "روساتوم" في بيان لها، أنه في 17 آب/أغسطس في تمام الساعة 00:23 بتوقيت موسكو، تم إسقاط مسيرة أوكرانية على أراضي الموقع الصناعي لمحطة سمولينسك للطاقة النووية في منطقة وحدة الطاقة الثالثة، حيث انفجرت المسيرة عند سقوطها مما أدى إلى إتلاف عدة نوافذ في المبنى. كانت الأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات.

وأكدت "روساتوم"، أن هذه "الهجمات الهجمات غير المسؤولة التي يشنها الجانب الأوكراني على المنشآت النووية السلمية في روسيا أو بالقرب منها، تشكل خطرًا شديدًا وتشكل مخاطر على السلامة النووية والإشعاعية".

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لتفجير جسر القرم
05:30 GMT
ووفقا لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية، على مدار الشهر الماضي، وبشكل شبه يومي، مهاجمة أراضي محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومدينة إينيرغودار، مما أدى إلى تضرر عدد من المرافق المساعدة لمحطة الطاقة النووية، ومقتل ثلاثة مدنيين.

وأضاف البيان: "تدين مؤسسة "روساتوم" بشدة هذه التصرفات غير المبررة وغير المسؤولة التي قام بها الجيش الأوكراني وتعتبرها غير مقبولة على الإطلاق.

وأكدت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم فتح قضية جنائية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي والتعدي على المنشآت النووية، وذلك على خلفية محاولة القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة سمولينسك للطاقة النووية.\
وبدوره، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أحبطت هجومًا إرهابيًا شنته طائرة أوكرانية بدون طيار من طراز "سبيس" على محطة سمولينسك للطاقة النووية يوم الأحد.
وأضافت أن التحقيق جارٍ لتحديد هوية العسكريين الأوكرانيين المتورطين في الهجوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала