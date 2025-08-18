عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لتفجير جسر القرم
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لتفجير قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية، على جسر القرم، مزروعة في سيارة كان من المقرر أن يقودها انتحاري، واعتقل جميع المتورطين في إدخال العبوة الناسفة إلى روسيا.
وأردف الجهاز في بيان له، اليوم الاثنين: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لشن هجوم إرهابي على جسر القرم، باستخدام سيارة محملة بالمتفجرات".
وأضاف البيان: "تبين أن السيارة التي تحمل العبوة الناسفة شديدة الانفجار، وصلت إلى روسيا من أوكرانيا عبر عدد من الدول، وقد عبرت الحدود الروسية الجورجية عند نقطة تفتيش فيرخني لارس الدولية، في جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا، وكان من المفترض أن تتجه إلى إقليم كراسنودار في شاحنة نقل سيارات يقودها سائق خاص".
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة خلية متطرفة لتجنيد المهاجرين في موسكو
8 أغسطس, 07:52 GMT

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان من المقرر تسليم السيارة المفخخة لاحقا إلى سائق آخر، ليقودها عبر جسر القرم، "ليصبح انتحاريا عن غير قصد ودون إرادته، حيث يخطط نظام كييف لاستخدامه".

وشدد التقرير على أنه "رغم كل حيل الإرهابيين الأوكرانيين، نجح ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في كشف مخططاتهم بسرعة، وتحديد وتفكيك العبوة الناسفة، المخبأة بعناية في سيارة "شيفروليه فولت"، بالإضافة إلى اعتقال جميع الأشخاص المتورطين في إيصالها إلى أراضي بلدنا".
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
الأمن الفيدرالي الروسي: أجهزة الأمن الأوكرانية خدعت متقاعدين روس لشن هجمات إرهابية
11 أغسطس, 05:14 GMT

وتحاول الاستخبارات الأوكرانية، مرارًا، تنفيذ عمليات إرهابية في روسيا، ولا سيما ضد المؤسسات والأفراد في في جمهورية القرم.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 14 يوليو/ تموز الماضي، إحباط هجوم إرهابي كان جهاز الأمن الأوكراني يعدّ له، ضد أحد كبار ضباط وزارة الدفاع الروسية، في جمهورية القرم.
إحباط مخطط لاغتيال ضابط روسي بسيارة محملة بـ60 كيلوغرام من المتفجرات في مقاطعة موسكو
