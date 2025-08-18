https://sarabic.ae/20250818/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-مخططا-أوكرانيا-لتفجير-جسر-القرم-1103865073.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لتفجير جسر القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لتفجير جسر القرم
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لتفجير قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية، على جسر القرم، مزروعة في سيارة كان من... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T05:30+0000
2025-08-18T05:30+0000
2025-08-18T05:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104463/10/1044631093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a87012cca75dfbe3cdf6663cdd643aa.jpg
وأردف الجهاز في بيان له، اليوم الاثنين: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لشن هجوم إرهابي على جسر القرم، باستخدام سيارة محملة بالمتفجرات".وأضاف البيان: "تبين أن السيارة التي تحمل العبوة الناسفة شديدة الانفجار، وصلت إلى روسيا من أوكرانيا عبر عدد من الدول، وقد عبرت الحدود الروسية الجورجية عند نقطة تفتيش فيرخني لارس الدولية، في جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا، وكان من المفترض أن تتجه إلى إقليم كراسنودار في شاحنة نقل سيارات يقودها سائق خاص".وشدد التقرير على أنه "رغم كل حيل الإرهابيين الأوكرانيين، نجح ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في كشف مخططاتهم بسرعة، وتحديد وتفكيك العبوة الناسفة، المخبأة بعناية في سيارة "شيفروليه فولت"، بالإضافة إلى اعتقال جميع الأشخاص المتورطين في إيصالها إلى أراضي بلدنا".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 14 يوليو/ تموز الماضي، إحباط هجوم إرهابي كان جهاز الأمن الأوكراني يعدّ له، ضد أحد كبار ضباط وزارة الدفاع الروسية، في جمهورية القرم.إحباط مخطط لاغتيال ضابط روسي بسيارة محملة بـ60 كيلوغرام من المتفجرات في مقاطعة موسكو
https://sarabic.ae/20250808/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-أنشطة-خلية-متطرفة-لتجنيد-المهاجرين-في-موسكو-1103502554.html
https://sarabic.ae/20250811/الأمن-الفيدرالي-الروسي-أجهزة-الأمن-الأوكرانية-خدعت-متقاعدين-روس-لشن-هجمات-إرهابية-1103588115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104463/10/1044631093_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92b32072163e2f5ad7f7dde6b0601bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لتفجير جسر القرم
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لتفجير قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية، على جسر القرم، مزروعة في سيارة كان من المقرر أن يقودها انتحاري، واعتقل جميع المتورطين في إدخال العبوة الناسفة إلى روسيا.
وأردف الجهاز في بيان له، اليوم الاثنين: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة أخرى من قبل الاستخبارات الأوكرانية، لشن هجوم إرهابي على جسر القرم، باستخدام سيارة محملة بالمتفجرات".
وأضاف البيان: "تبين أن السيارة التي تحمل العبوة الناسفة شديدة الانفجار، وصلت إلى روسيا من أوكرانيا عبر عدد من الدول، وقد عبرت الحدود الروسية الجورجية عند نقطة تفتيش فيرخني لارس الدولية، في جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا، وكان من المفترض أن تتجه إلى إقليم كراسنودار في شاحنة نقل سيارات يقودها سائق خاص".
ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان من المقرر تسليم السيارة المفخخة لاحقا إلى سائق آخر، ليقودها عبر جسر القرم، "ليصبح انتحاريا عن غير قصد ودون إرادته، حيث يخطط نظام كييف لاستخدامه".
وشدد التقرير على أنه "رغم كل حيل الإرهابيين الأوكرانيين، نجح ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في كشف مخططاتهم بسرعة، وتحديد وتفكيك العبوة الناسفة، المخبأة بعناية في سيارة "شيفروليه فولت"، بالإضافة إلى اعتقال جميع الأشخاص المتورطين في إيصالها إلى أراضي بلدنا".
وتحاول الاستخبارات الأوكرانية، مرارًا، تنفيذ عمليات إرهابية في روسيا، ولا سيما ضد المؤسسات والأفراد في في جمهورية القرم.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
، في 14 يوليو/ تموز الماضي، إحباط هجوم إرهابي كان جهاز الأمن الأوكراني يعدّ له، ضد أحد كبار ضباط وزارة الدفاع الروسية، في جمهورية القرم.